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São Paulo anuncia parceria com empresa de streaming; confira detalhes do patrocínio

Tricolor anunciou novo patrocínio, que deve ajudar a internacionalizar o clube e difundir a marca de streaming pelo Brasil. Ativações e conteúdos exclusivos fazem parte do acordo...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 13:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 13:28
O São Paulo anunciou oficialmente sua nova patrocinadora, a plataforma de streaming Roku. Fundada e sediada nos Estados Unidos, a empresa chegou ao Brasil recentemente, tendo a parceria com o Tricolor como uma estratégia para difundir a marca no país. Para o clube, a parceria é um passo importante para a internacionalização da marca e outras vantagens.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
De acordo com Eduardo Toni, diretor executivo de marketing do São Paulo, a parceria deve trazer ativações e produtos exclusivos do clube, o que, segundo Toni, faz com que o patrocínio seja mais do que apenas uma marca na camisa.
Com o logo da Roku estampado na omoplata do uniforme, o diretor de marketing do Tricolor afirmou, que o clube segue em busca de patrocinadores para ocupar as mangas da camisa.
Valores não foram divulgados, seguindo o costume do clube de não divulgar os detalhes financeiros dos contratos. Entretanto, o contrato tem duração de um ano, embora Eduardo Toni tenha se mostrado confiante que o vínculo será prolongado pelos próximos anos.
O diretor de marketing da Roku, Luis Bianchi, apontou o engajamento do São Paulo nas redes sociais como um dos principais motivos para fechar o acordo. Segundo o executivo, há um plano para explorar as propriedades e as redes sociais do clube.
A SPFCTV, veículo audiovisual do São Paulo, entrará nas opções de streaming da plataforma e, com a parceria, conteúdos exclusivos do clube devem entrar no catálogo da empresa.Com benefícios importantes para os dois lados, a parceria trará ativações durante seu primeiro ano de vigência.

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