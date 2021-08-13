São Paulo anuncia parceria com empresa de streaming; confira detalhes do patrocínio

O São Paulo anunciou oficialmente sua nova patrocinadora, a plataforma de streaming Roku. Fundada e sediada nos Estados Unidos, a empresa chegou ao Brasil recentemente, tendo a parceria com o Tricolor como uma estratégia para difundir a marca no país. Para o clube, a parceria é um passo importante para a internacionalização da marca e outras vantagens.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

De acordo com Eduardo Toni, diretor executivo de marketing do São Paulo, a parceria deve trazer ativações e produtos exclusivos do clube, o que, segundo Toni, faz com que o patrocínio seja mais do que apenas uma marca na camisa.

Com o logo da Roku estampado na omoplata do uniforme, o diretor de marketing do Tricolor afirmou, que o clube segue em busca de patrocinadores para ocupar as mangas da camisa.

Valores não foram divulgados, seguindo o costume do clube de não divulgar os detalhes financeiros dos contratos. Entretanto, o contrato tem duração de um ano, embora Eduardo Toni tenha se mostrado confiante que o vínculo será prolongado pelos próximos anos.

O diretor de marketing da Roku, Luis Bianchi, apontou o engajamento do São Paulo nas redes sociais como um dos principais motivos para fechar o acordo. Segundo o executivo, há um plano para explorar as propriedades e as redes sociais do clube.