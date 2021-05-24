São Paulo anuncia o meia-atacante argentino Emiliano Rigoni

Crédito: Reprodução/ Facebook UEFA Europa League

Nesta segunda-feira (24), o São Paulo anunciou a contratação do meia-atacante argentino Emiliano Rigoni. O atleta defendia o Elche, da Espanha, e chega para defender o Tricolor por três anos, podendo estender o acordo por um ano em caso de renovação.

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O São Paulo conseguiu entrar em acordo com o Elche para pagar a compensação financeira a partir de janeiro de 2022, quando o time paulista terá seu fluxo de caixa reestabelecido e melhor condições para efetuar o pagamento. Emiliano Rigoni deve chegar a São Paulo para assinar o contrato ainda no início desta semana, logo após a final do Campeonato Paulista. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador comemorou o acerto e fez questão de parabenizar o Tricolor pelo título do estadual.