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futebol

São Paulo anuncia o meia-atacante argentino Emiliano Rigoni

Jogador vem com acordo por três temporadas, com mais um ano de opção para renovação. Meia é um pedido pessoal do treinador Hernán Crespo e estava no Elche, da Espanha...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 19:33

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 19:33
Crédito: Reprodução/ Facebook UEFA Europa League
Nesta segunda-feira (24), o São Paulo anunciou a contratação do meia-atacante argentino Emiliano Rigoni. O atleta defendia o Elche, da Espanha, e chega para defender o Tricolor por três anos, podendo estender o acordo por um ano em caso de renovação.
É campeão! Lembre como foi a trajetória do São Paulo jogo a jogo no Paulistão 2021
O São Paulo conseguiu entrar em acordo com o Elche para pagar a compensação financeira a partir de janeiro de 2022, quando o time paulista terá seu fluxo de caixa reestabelecido e melhor condições para efetuar o pagamento. Emiliano Rigoni deve chegar a São Paulo para assinar o contrato ainda no início desta semana, logo após a final do Campeonato Paulista. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador comemorou o acerto e fez questão de parabenizar o Tricolor pelo título do estadual.
- Queria dizer que estou muito feliz, muito contente por ser o novo jogador do São Paulo. Também quero aproveitar para felicitar o clube, a torcida e meus novos companheiros pelo título que conquistaram ontem. Espero que neste tempo que estaremos juntos, possamos conseguir muito mais títulos. Um grande abraço - disse Rigoni. Rigoni chega como um pedido pessoal do treinador Hernán Crespo e passou pelo aval do coordenador de futebol Muricy Ramalho. O meia-atacante tem passagem pelo Independiente, da Argentina, onde foi companheiro de Martín Benítez, hoje no São Paulo.

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