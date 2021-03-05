São Paulo anuncia novos uniformes para a temporada de 2021

Crédito: Anúncio do novo uniforme do São Paulo (Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Na manhã desta sexta-feira (5), o São Paulo anunciou, por meio de suas redes sociais, o seu novo uniforme para a temporada de 2021. Com o slogan ‘De São Paulo tens o nome”, o anúncio foi feito através de um vídeo narrado pelo ex-BBB Lucas Penteado, como já havia sido adiantado numa prévia publicada pelo clube na véspera do lançamento.O vídeo do lançamento traz imagens de conquistas do Tricolor e da torcida, espalhada pela cidade que dá nome ao clube. No texto da campanha, são exaltados títulos da trajetória são-paulina, mas o destaque é dado à paixão do torcedor do ‘time da fé’.

Entre as imagens, algumas chamam a atenção como a de uma garoto que mostra a sua certidão de nascimento, onde é possível ler seu nome, Luis Fabiano, em homenagem ao centroavante que marcou a história do São Paulo. A camisa já está às vendas no site oficial da Adidas e os preços são:

- Camisa masculina: R$ 279,99- Camisa feminina: R$ 279,99- Camisa infantil: R$ 229,99

O link para comprar o novo uniforme do Tricolor é: http://spfc.vc/NovaCamisaSPFC