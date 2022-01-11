São Paulo anuncia meia Nikão como novo reforço do clube

O São Paulo anunciou nesta terça-feira (11) a contratação do meio-campista Nikão, ex-jogador do Athletico. O jogador assinou com o clube paulista por quatro temporadas, com opção de extensão por mais uma.
Nikão fez o teste de Covid-19 na última segunda-feira (10), realizou os exames médicos nesta manhã e assinou o contrato no início da tarde.
O meia chega como o quinto reforço do time comandado por Rogério Ceni para 2022. Nesta janela de transferências, também já chegaram o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, o meio-campista Patrick e o atacante Alisson.