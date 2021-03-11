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futebol

São Paulo anuncia contratação do lateral colombiano Orejuela

Jogador assinou contrato com o Tricolor até 1º de março de 2025, por R$ 13,5 milhões e chega para ser titular da equipe do técnico Hernán Crespo...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 15:36

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 15:36
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo oficializou na tarde desta quinta-feira (11), a contratação do lateral-direito Orejuela, de 25 anos. O colombiano assinou contrato com o Tricolor até março de 2025 e chega para suprir a lacuna na lateral após a saída do espanhol Juanfran.
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Segundo o 'Uol', o clube pagará 2 milhões de euros (R$ 13,5 milhões na cotação atual) ao Cruzeiro em duas parcelas de 1 milhão de euros (R$ 6,76 milhões). O colombiano realizou os exames médicos, conheceu a estrutura do CT da Barra Funda e foi apresentado aos novos companheiros.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Orejuela, que pertencia ao Cruzeiro, estava emprestado ao Grêmio e foi um dos destaques da equipe gaúcha na temporada 2020, com a conquista do campeonato estadual e a vaga na final da Copa do Brasil.
Orejuela disputou o último Brasileirão pela equipe gaúcha, onde revezava a posição com Victor Ferraz. Ele jogou 18 partidas na competição, com seis vitórias, dez empates e duas derrotas. Marcou um gol na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, na 19ª rodada. Também atuou em seis jogos da Libertadores pelo Tricolor gaúcho.
Com a chegada do colombiano, a lateral pode ganhar em situações ofensivas. No Brasileirão, Orejuela marcou um gol e ganhou destaque nos ataques do Grêmio. Segundo o 'SofaScore', o jogador teve uma eficiência de 72% dos passes no campo do adversário. Ele ainda teve 48% nas bolas longas e 40% nos lançamentos certeiros. No entanto, em cruzamentos, ele acertou apenas 24%.
Na defesa, Orejuela somou 54% de disputas de bolas ganhas, 53% nos duelos de chão e 54% nas disputas aéreas. A altura de 1,80m também facilita nas bolas aéreas.

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