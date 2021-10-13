futebol

São Paulo anuncia contratação de Rogério Ceni até dezembro de 2022

Treinador assinou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2022 e chega para substituir Hernán Crespo. Esta é a segunda passagem de Ceni como treinador do São Paulo...
Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 18:32

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (13), que Rogério Ceni será seu novo treinador. O acordo foi feito no mesmo dia após o Tricolor chegar a um acordo com Hernán Crespo para encerrar o vínculo do treinador com o clube. Ceni tem contrato até dezembro de 2022.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em nota, o clube divulgou que Rogério Ceni já comandará a equipe nesta quinta-feira (14), na partida contra o Ceará, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Após deixar o Flamengo, ainda em julho deste ano, o treinador permaneceu sem clube e imaginava até terminar o ano sem assumir uma nova equipe e iniciar um novo trabalho.
Com a saída de Hernán Crespo, o Ceni foi procurado pela diretoria e aceitou a proposta para treinar novamente o clube no qual é ídolo como jogador.Esta é a segunda passagem do ex-jogador pelo São Paulo. Em 2017, o técnico dirigiu a equipe durante o ano de 2017, mas deixou o clube após rendimento ruim do Tricolor.
Ceni assume o São Paulo na 13ª posição da tabela do Brasileirão, com 30 pontos somados, apenas três à frente da zona de rebaixamento.

