São Paulo anuncia Bitso como nova patrocinadora para as mangas do uniforme; veja detalhes

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (07), a parceria com a marca Bitso, uma empresa de criptomoedas, que irá ocupar o espaço da manga da camisa nas próximas três temporadas. A marca também terá um setor no Morumbi e em um futuro próximo, aceitará pagamentos de ingressos com criptomoedas. - É com muito orgulho que anunciamos essa aliança para patrocinar o clube com mais títulos internacionais do Brasil, clube com o que a Bitso tem um objetivo comum: estar sempre em constante busca da excelência, algo que faremos juntos a partir desse momento. A parceria é o pontapé inicial do apoio da Bitso ao esporte brasileiro, e está alinhada com os objetivos de crescimento no Brasil ao mesmo tempo em que trabalhamos para mostrar que o mercado cripto é confiável, seguro e simples - disse Beatriz Oliveira, Head de Marketing para América Latina na Bitso.