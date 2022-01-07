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São Paulo anuncia Bitso como nova patrocinadora para as mangas do uniforme; veja detalhes

Acordo com a empresa de criptomoedas terá duração de três temporadas e um valor de R$ 40,5 milhões para ocupar o espaço da manga no uniforme do clube do Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 12:38

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 12:38

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (07), a parceria com a marca Bitso, uma empresa de criptomoedas, que irá ocupar o espaço da manga da camisa nas próximas três temporadas. A marca também terá um setor no Morumbi e em um futuro próximo, aceitará pagamentos de ingressos com criptomoedas. - É com muito orgulho que anunciamos essa aliança para patrocinar o clube com mais títulos internacionais do Brasil, clube com o que a Bitso tem um objetivo comum: estar sempre em constante busca da excelência, algo que faremos juntos a partir desse momento. A parceria é o pontapé inicial do apoio da Bitso ao esporte brasileiro, e está alinhada com os objetivos de crescimento no Brasil ao mesmo tempo em que trabalhamos para mostrar que o mercado cripto é confiável, seguro e simples - disse Beatriz Oliveira, Head de Marketing para América Latina na Bitso.
Diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni também falou sobre a nova parceria, que fecha os espaços da camisa do Tricolor. - Estamos felizes de estampar o logo da Bitso, empresa líder de criptomoedas na América Latina, na camisa do nosso tricolor e trabalhar em conjunto para fornecer aos milhões de são-paulinos novas e inovadoras experiências dentro e fora do campo. Com essa parceria estamos abrindo um novo capítulo na história do nosso clube - disse o executivo.
O São Paulo será o segundo time de futebol a contar com o patrocínio da Bitso. Em novembro, o Tigres, do México, anunciou o patrocínio da empresa de criptomoedas. Segundo o site 'MKT Esportivo', a companhia pagará R$ 13.5 milhões pelo período de três anos ao São Paulo, totalizando R$ 40.5 milhões por todo o patrocínio.
Crédito: BitsoéanovapatrocinadoradoSãoPaulo(Foto:Divulgação

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