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São Paulo anuncia acordo com a Socios.com e será quarto clube do Brasil a ter uma fan token

Tricolor deve disponibilizar seu criptoativo para compra e transações em breve. Contrato deve trazer a empresa no uniforme, sendo a quarta parceria do clube na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 14:30

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 14:30

Crédito: Reprodução
O São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (6), um acordo com Socios.com para o lançamento de seus fan tokens. A parceira foi realizada com a empresa que é especialista em criptoativos e os fan tokens devem ser disponibilizados futuramente pelo clube.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Além do São Paulo, Atlético-MG, Corinthians e Flamengo também possuem um vínculo com a empresa, que mantém contrato com outros 70 times ao redor do planeta, contando com grandes equipes, como a Juventus, o Barcelona e o PSG.
Sem prazo divulgado, a parceria entre a Socios.com e o São Paulo pode render muito dinheiro clube. Nos outros contratos da empresa com times brasileiros, 50% do valor de cada fan token emitida pertence aos clubes, além de 0,25% de todas as transações feitas entre a torcida.
Segundo o jornalista Rodrigo Capelo, o molde do vínculo permitiu ao Atlético-MG e ao Corinthians somar 1,7 milhão de dólares para cada nas estreias de seus tokens. O valor do token é de dois dólares.O São Paulo, porém, deve ter uma novidade em sua parceria. Diferente dos outros clubes, o Tricolor deve ter a promoção dos fan tokens estampada em parte do uniforme de jogo.
Essa é a quarta parceria anunciada na temporada. Além do patrocínio máster assinado com a Sportsbet.io, o clube fez parceria com a Roku, especializada em streaming, e a empresa automobilística Volvo.

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