São Paulo anuncia a saída de Georginho e Lucas Mariano, destaques da equipe de basquete

Nesta quinta-feira (3), o São Paulo anunciou em suas redes sociais que os atletas de basquete Georginho e Lucas Mariano não chegaram a um acordo com o clube para a renovação de seus contratos e, assim, não fazem mais parte da equipe.Os dois jogadores foram destaque na campanha vice-campeão do Tricolor no NBB deste ano. O clube fez tentativas nos últimos dias para manter os atletas, mas Georginho e Lucas Mariano não aceitaram a proposta e, segundo o Globo Esporte, devem reforçar o Franca. Nesta temporada, o time chegou à sua primeira final de NBB de sua história. Na decisão, o São Paulo foi superado pelo Flamengo, que se sagrou campeão do torneio pela sétima vez. O armador Georginho virou ídolo da torcida por seu bom desempenho, especialmente em 2020, quando foi eleito MVP do NBB. O atleta chegou a ser convocado pela seleção brasileira devido ao seu rendimento. Geroginho ganhou do NBB o apelido de Russell Westbrook, craque do Washing Wizards, da NBA, por causa dos triplos-duplos marcados. Ainda não foi anunciado pelo São Paulo nenhum substituto para os jogadores.