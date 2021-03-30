São Paulo anuncia a contratação do meio-campista William

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo anunciou na tarde desta terça-feira (30), a contratação do meia William, de 34 anos, que estava no Toluca-MEX. O jogador assinou contrato até o final da temporada, com a possibilidade de renovação por mais um ano.

Dez anos do gol 100: Relembre 10 gols marcantes da carreira de Rogério Ceni

William já vinha treinando com o elenco nos últimos dias, mas esperava algumas burocracias para ser anunciado pelo clube do Morumbi. Ele já realizou os exames médicos na capital paulista e está integrado ao elenco de Hernán Crespo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 William iniciou sua carreira nas categorias de base do Juventus, mas foi realmente nas categorias de base do Palmeiras que o atleta destacou-se. Após se recuperar do problema cardíaco, retornou ao futebol em 2006, e em 2007, começou bem o ano, após marcar dois gols na estreia do Palmeiras no Paulistão. Ele teve passagens por diversos clubes brasileiros, como Goiás, Náutico e Joiville. Logo depois, se transferiu ao Busan IPark, da Coréia do Sul. Passou ainda pelo futebol mexicano, jogando no Querétaro, América e Toluca, seu último clube.