São Paulo anuncia a contratação do meia argentino Martín Benítez

O Tricolor desembolsou cerca de 300 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual) pelo jogador, dividido em duas parcelas. Há ainda, um crédito de R$ 300 mil ao Vasco, antigo clube do jogador, que tinha acordo com ele até o meio desta temporada.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Benítez é o sexto reforço do clube do Morumbi para a temporada. Ele já vinha treinando com o grupo desde o segunda semana de março, mas esperava a documentação para ser anunciado oficialmente. O meia vem para fazer a função de armador no Tricolor sob comando de Hernán Crespo. Ele trabalha bem tanto como um articulador das jogadas, mais presente no campo de ataque, como pode funcionar como um jogador para iniciar as jogadas, buscando a bola no campo de defesa para sair ao ataque, em progressão.