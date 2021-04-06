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futebol

São Paulo anuncia a contratação do meia argentino Martín Benítez

Jogador chega por empréstimo de uma temporada. Argentino é o sexto reforço do Tricolor para a temporada e vem treinando no CT desde o começo de março...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 14:20

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 14:20
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo anunciou nesta terça-feira (06), a contratação do meia Martín Benítez. O argentino, que pertence ao Independiente (ARG), chega por empréstimo até o final da temporada.
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O Tricolor desembolsou cerca de 300 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual) pelo jogador, dividido em duas parcelas. Há ainda, um crédito de R$ 300 mil ao Vasco, antigo clube do jogador, que tinha acordo com ele até o meio desta temporada.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Benítez é o sexto reforço do clube do Morumbi para a temporada. Ele já vinha treinando com o grupo desde o segunda semana de março, mas esperava a documentação para ser anunciado oficialmente. O meia vem para fazer a função de armador no Tricolor sob comando de Hernán Crespo. Ele trabalha bem tanto como um articulador das jogadas, mais presente no campo de ataque, como pode funcionar como um jogador para iniciar as jogadas, buscando a bola no campo de defesa para sair ao ataque, em progressão.

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