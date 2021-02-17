São Paulo anuncia a contratação do atacante Bruno Rodrigues

O São Paulo anunciou oficialmente na manhã desta quarta-feira (17), a contratação do atacante Bruno Rodrigues, que estava na Ponte Preta. O jogador de 23 anos chega por empréstimo até o final de 2021, com opção de compra ao término do vínculo.
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O atleta já realizou os exames médicos, assinou o vínculo com o clube e esteve no CT da Barra Funda, onde conheceu os novos companheiros e recebeu as boas-vindas dos integrantes da comissão técnica e da diretoria de futebol.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO jogador já chega com aval do novo técnico Hernán Crespo, que chegou ao Brasil na última terça-feira e começa a treinar a equipe no começo do Campeonato Paulista. A falta de jogadores de velocidade, característica de Bruno Rodrigues, é uma das carências do Tricolor.O novo reforço do São Paulo começou na base do Athletico e atuou emprestado por Joinville, Doxa, do Chipre, e Paraná até ser adquirido em definitivo pelo Tombense, que o cedeu à Ponte Preta na temporada passada.
O jogador foi o principal destaque da Macaca em 2020, sendo o artilheiro do time, com 11 gols, e também maior garçom, com 12 assistências. Ao todo, o atleta participou de 47 jogos na temporada, tendo participado de 23 gols.