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São Paulo anuncia 20 mil ingressos vendidos para jogo contra o Everton; veja preços e como comprar

Tricolor enfrenta o clube chileno nesta quinta-feira, às 19h15, pela Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 11:29

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 11:29

O São Paulo divulgou que 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a partida contra o Everton-CHI, nesta quinta-feira (14), às 19h15, no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Agora é Sul-Americana! Relembre todas as estreias do São Paulo na competição
VEJA A TABELA DA COPA SUL-AMERICANA 2022!
Os ingressos continuam sendo vendidos no site da Total Acesso. Todos os setores estão disponíveis, exceto a Cadeira Especial Leste. O setor popular, com preços de R$ 20 inteira e R$ 10 a meia, tem lugares disponíveis.
Amanhã é dia de mais um desafio pela Sul-Americana. E dessa vez o jogo será em casa! Bora pro Morumbi! Já são 20 mil ingressos vendidos - escreveu o São Paulo nas redes sociais. VEJA PREÇOS E INFORMAÇÕES DOS INGRESSOS
ARQUIBANCADASVenda somente online em spfc.totalacesso.comArquibancada Norte – Setor Popular (Amarela) > R$ 20 / R$ 10 meiaArquibancada Sul (Laranja) > R$ 30 / R$ 15 meiaArquibancada Bitso Leste (Azul) > R$ 50 / R$ 25 meiaArquibancada Oeste (Vermelha) > R$ 50 / R$ 25 meia
CADEIRAS SUPERIORESVenda somente online em spfc.totalacesso.comCadeira Superior Norte (Amarela) > R$ 80 / R$ 40 meiaCadeira Superior Sul (Laranja) > R$ 80 / R$ 40 meiaCadeira Superior Sul Premium (Laranja) > R$ 80 / R$ 40 meia
Cadeira Especial Leste (Azul) > R$ 120 / R$ 60 meiaCadeira Especial Oeste (Vermelha) > R$ 120/ R$ 60 meia
CADEIRAS TÉRREASVenda somente online em spfc.totalacesso.comCadeira Térrea Bitso Leste (Azul) > R$ 80 / R$ 40 meiaCadeira Térrea Oeste (Vermelha) > R$ 80 / R$ 40 meia
CAMAROTE DOS ÍDOLOSA partir das 20h de 07/04 em spfc.totalacesso.com > R$ 350 O acesso ao camarote ocorrerá pelo Portão 5-A, com abertura exclusiva antecipada a partir das 15h15.
> VENDA DE INGRESSOS PARA TORCIDA VISITANTEArquibancada Oeste Visitante (Vermelha) > R$ 50 / R$ 25 meia
Venda nos dias 11, 12 e 13/04 somente online em spfc.totalacesso.comNo dia do jogo (14/04), venda principal do estádio do Pacaembu, das 10h às 20h.
É necessário a apresentação, tanto para adultos quanto para as crianças, da comprovação de vacinação completa para Covid-19 ou testes negativos de RT-PCR 48 h ou Antígeno 24 h.
CHECK INNo ato da compra, todos os torcedores deverão ler e aceitar o Termo de Consentimento e de Responsabilidade e assumir o compromisso de seguir todas as orientações contidas nele, além da realização do Check in Online antes de sua entrada ao Estádio. Não haverá a disponibilidade de check in presencial.
- Procedimentos para check in onlineOs torcedores que adquirirem ingressos se comprometem a enviar as seguintes informações e documentos através do e-mail [email protected]:
- No título (“assunto”) do e-mail, identificar o jogo para o qual está sendo realizado o check in (exemplo: SPFC x CAP).- Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no estádio;- Dados de contato (e-mail e/ou telefone);- Cópia do documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;- Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido;- Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)- Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).
Crédito: TorcidadoSãoPaulojácomprou20milingressosparaapartidacontraoEverton(Foto:RubensChiri/saopaulofc

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