São Paulo amplia corte salarial de funcionários para 50%

Crédito: Medida afeta funcionários e não atletas, que entraram em outro tipo de acordo (Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo decidiu ampliar de 25 para 50% o corte salarial destinado aos funcionários do clube por conta da pandemia do novo coronavírus. A medida será aplicada a partir de junho e se estenderá também ao mês de julho.

Essa medida é baseada em uma Medida Provisória do governo, que complementa com uma parte e os funcionários têm garantia de emprego pelo mesmo período do corte, com benefícios mantidos. Com a normalização pós-pandemia, a situação pode ser revertida antes do previsto.

Vale lembrar que esse acordo não engloba os atletas do profissional, visto que eles tiveram a suspensão de 50% no início da quarentena provocada pela Covid-19, e nem de nenhuma outra categoria.

No início do isolamento social e com a paralisação de campeonatos e treinos presenciais, o Tricolor negociou com os atletas o corte, mas não foi aceito. Ainda assim, por conta da crise financeira provocada pelo coronavírus, o clube manteve a decisão.