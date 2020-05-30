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futebol

São Paulo amplia corte salarial de funcionários para 50%

Tricolor decidiu mudar de 25 para 50% a redução dos salários dos funcionários do clube nesta sexta-feira por conta da pandemia do coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 21:00

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 21:00

Crédito: Medida afeta funcionários e não atletas, que entraram em outro tipo de acordo (Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo decidiu ampliar de 25 para 50% o corte salarial destinado aos funcionários do clube por conta da pandemia do novo coronavírus. A medida será aplicada a partir de junho e se estenderá também ao mês de julho.
Essa medida é baseada em uma Medida Provisória do governo, que complementa com uma parte e os funcionários têm garantia de emprego pelo mesmo período do corte, com benefícios mantidos. Com a normalização pós-pandemia, a situação pode ser revertida antes do previsto.
Vale lembrar que esse acordo não engloba os atletas do profissional, visto que eles tiveram a suspensão de 50% no início da quarentena provocada pela Covid-19, e nem de nenhuma outra categoria.
No início do isolamento social e com a paralisação de campeonatos e treinos presenciais, o Tricolor negociou com os atletas o corte, mas não foi aceito. Ainda assim, por conta da crise financeira provocada pelo coronavírus, o clube manteve a decisão.
O corte dos atletas foi de 50% dos salários em carteira, além da suspensão do pagamento de direitos de imagem. No entanto, os valores descontados serão depositados de forma parcelada no futuro.E MAIS:São Paulo parabeniza aniversariante Hernanes com vídeoHernanes 35 anos: dez coisas que você talvez não saiba sobre eleDocumentário retrata efeitos da COVID-19 nos esportesVocê sabe o que é dinizismo? Conheça os métodos em sete passosSão Paulo quer ficar com Rojas até dezembro com opção de renovação E MAIS:

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