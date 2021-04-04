São Paulo altera estratégia de reforços nesta temporada

Crédito: Divulgação/São Paulo

A temporada trouxe diversas mudanças no São Paulo. Além de uma nova diretoria e um novo comando técnico, as ações no mercado da bola também mudaram drasticamente no Tricolor.

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Ano passado, muito por conta da crise financeira mundial devido a pandemia da Covid-19, o São Paulo foi econômico nos reforços e trouxe apenas o atacante Luciano, em troca com Everton, que hoje está no Grêmio. O camisa 11 virou um dos destaques da equipe do Morumbi.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 No entanto, nesta temporada, o Tricolor já anunciou cinco peças novas para a equipe: o zagueiro Miranda, o lateral Orejuela, o volante William e os atacantes Bruno Rodrigues e Eder. O meia Benítez também está acertado, mas ainda não foi anunciado oficialmente, o que deve acontecer nesta semana. Vale ressaltar que o São Paulo não precisou desembolsar valores muito altos para esses reforços, visto que muitos estavam em fim de contrato, como Miranda, William e Eder. A maior aquisição na janela de transferências foi a de Orejuela — contratado por 2 milhões de euros (cerca de R$ 13,2 milhões).