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futebol

São Paulo aguarda situação de Léo; zaga passa por diversos desfalques

Zagueiro sentiu no aquecimento antes do empate contra o Ceará e será reavaliado nesta terça-feira. Defesa do Tricolor já tem as ausências de Miranda e Arboleda...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 07:00

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 07:00

Crédito: Reprodução/ Twitter
O elenco do São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda nesta terça-feira (29), em preparação para o clássico contra o Corinthians, às 21h30, na quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. E a comissão técnica de Hernán Crespo vive a expectativa da situação do zagueiro Léo.
Léo renovou contrato: veja a duração dos vínculos dos jogadores do São Paulo
Ele, que renovou contrato recentemente com o Tricolor até 2024, não jogou no empate contra o Ceará por 1 a 1, já que sentiu no aquecimento. Welington entrou em seu lugar e Reinaldo passou a jogar como terceiro zagueiro. Sendo assim, Léo será avaliado pelo departamento médico do clube nesta terça.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! A tendência é que o jogador atue no Majestoso, já que o problema do zagueiro é tratado como uma situação apenas de desgaste físico, sem uma lesão considerada mais grave. O defensor chegou ao São Paulo em 2019 após se destacar no Bahia. Inicialmente contratado como lateral-esquerdo, o jogador passou a atuar como zagueiro e se firmou na posição. Ele tem 72 partidas pelo Tricolor, sendo 24 nesta temporada.
Desfalques na defesa A situação de Léo é incômoda para a comissão técnica por conta dos diversos desfalques na zaga. Miranda, lesionado e Arboleda, na seleção equatoriana, são ausências certas contra o Majestoso. Nas partidas que a dupla não vem jogado, Crespo está colocando o trio formado por Diego Costa, Bruno Alves e lateral improvisado Reinaldo. Foi assim na derrota contra o Santos e no empate diante do Ceará. Já no empate contra a Chapecoense, o São Paulo foi a campo com Reinaldo na zaga e Gabriel Sara atuando na lateral-esquerda. Diante do Cuiabá, Léo foi escalado como zagueiro, já que Reinaldo estava suspenso.
ESCALAÇÃO DA DEFESA DO SÃO PAULO COM AS AUSÊNCIAS DE MIRANDA E ARBOLEDA
São Paulo 1 x 1 Chapecoense Igor Vinicius, Bruno Alves, Reinaldo e Gabriel Sara
Santos 2 x 0 São Paulo ​Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo
São Paulo 2 x 2 Cuiabá ​Diego Costa, Bruno Alves e Léo
Ceará 1 x 1 São Paulo Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo

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