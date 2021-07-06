São Paulo aguarda 'sinal verde' de Calleri para avançar em negociação

Crédito: Lancepress!

O São Paulo segue nos trabalhos para tentar repatriar o atacante Jonathan Calleri, que encerrou seu empréstimo no Osasuna-ESP. O argentino ainda está vinculado ao Deportivo Maldonado-URU, um clube de empresários em que o jogador nunca chegou a atuar.

> GALERIA: São Paulo supera Flamengo em Top 3; veja os clubes das Américas com mais interações no Facebook em junho

> GALERIA: Paulinho Boia, Junior Tavares… Confira os jogadores que estão emprestados pelo São Paulo

O LANCE! não teve acesso a um possível valor de pagamento do Tricolor ao Deportivo Maldonado. A reportagem apurou que o estafe de Calleri ainda não respondeu a oferta do São Paulo. Somente com uma sinalização positiva por parte do atacante, é que a diretoria vai avançar nas tratativas. É consenso por parte do Tricolor que não serão feitas loucuras financeiras.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos A ideia da diretoria são-paulina é adquirir uma parte dos direitos neste momento e iniciar os pagamentos apenas em 2022. Todo o restante dos direitos de Calleri seria adquirido em 2022 e os pagamentos ocorreriam de forma parcelada até 2024.

No elenco do São Paulo, o técnico Hernán Crespo conta somente com Pablo como centroavante de referência. Eder, Luciano e Vitor Bueno também compõem o ataque do Tricolor, que marcou somente dois gols em oito rodadas do Brasileirão.