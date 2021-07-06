São Paulo aguarda 'sinal verde' de Calleri para avançar em negociação

O São Paulo segue nos trabalhos para tentar repatriar o atacante Jonathan Calleri, que encerrou seu empréstimo no Osasuna-ESP. O argentino ainda está vinculado ao Deportivo Maldonado-URU, um clube de empresários em que o jogador nunca chegou a atuar.
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O LANCE! não teve acesso a um possível valor de pagamento do Tricolor ao Deportivo Maldonado. A reportagem apurou que o estafe de Calleri ainda não respondeu a oferta do São Paulo. Somente com uma sinalização positiva por parte do atacante, é que a diretoria vai avançar nas tratativas. É consenso por parte do Tricolor que não serão feitas loucuras financeiras.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos A ideia da diretoria são-paulina é adquirir uma parte dos direitos neste momento e iniciar os pagamentos apenas em 2022. Todo o restante dos direitos de Calleri seria adquirido em 2022 e os pagamentos ocorreriam de forma parcelada até 2024.
No elenco do São Paulo, o técnico Hernán Crespo conta somente com Pablo como centroavante de referência. Eder, Luciano e Vitor Bueno também compõem o ataque do Tricolor, que marcou somente dois gols em oito rodadas do Brasileirão.
Depois de sua passagem no São Paulo, Calleri atuou por West Ham-ING, Las Palmas-ESP, Alavés-ESP e Espanyol-ESP. Com a camisa tricolor, o atacante teve um ótimo desempenho e deixou saudades na torcida. foram 16 gols em 31 jogos na temporada de 2016. Por isso, não é a primeira vez que o desejo de contratá-lo volta à pauta. Resta esperar os próximos capítulos da negociação.