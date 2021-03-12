São Paulo aguarda Nacional por Gabriel Neves; novela pode continuar

Crédito: Reprodução/Twitter/Nacional

A novela Gabriel Neves pode continuar na próxima semana. O São Paulo enviou uma proposta ao Nacional (URU) para contratar o volante, mas ainda aguarda uma resposta do clube uruguaio, segundo publicou o 'GE' e confirmou o LANCE!.

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A oferta são-paulina segue na mesa dos dirigentes do Nacional e sem um prazo de resposta. Portanto, a novela deve ganhar novos capítulos na próxima semana, com expectativas de ambas as partes.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Segundo o site especializado em transações, o Transfermarkt, Gabriel Neves vale 1,2 milhões de euros (cerca de oito milhões de reais aproximadamente).

Esse valor o coloca como terceiro jogador mais valioso do Campeonato Uruguaio, atrás apenas do meia Santiago Rodríguez, do Deportivo Torque, com 2,5 milhões de euros (16 milhões de reais) e do seu companheiro Leandro Fernández, centroavante, com 1,5 milhões de euros (cerca de 10 milhões de reais). O coordenador do São Paulo, Muricy Ramalho, comentou sobre como estão as negociações entre o Tricolor, o clube uruguaio e o jogador. Para ele, o maior empecilho são as questões financeiras.

- O Neves é um meio-campista que é um volante que sabe jogar. O Crespo quer meias que saibam jogar, não só marcadores, já que jogamos com três zagueiros. O Neves é um desses caras. Estamos em negociação, mas não é fácil. Sempre a parte financeira entra no caminho - disse Muricy, em entrevista ao canal do Arnaldo e Tironi.

Gabriel Neves foi formado no Nacional-URU e subiu aos profissionais em 2018. Logo no primeiro ano no time de cima, fez oito jogos pelo campeonato nacional e participou da campanha da equipe na Copa Sul-Americana.

Em 2019, já consolidado na equipe, fez 30 jogos ao todo, sendo 24 no Campeonato Uruguaio e seis pela Taça Libertadores, inclusive enfrentando equipes brasileiras, como Atlético-MG na fase de grupos e Internacional, pelas oitavas de final da competição. Em âmbito nacional, Gabriel Neves venceu o Campeonato Uruguaio e a Supercopa Uruguaia de 2019, sendo eleito para a seleção do torneio nacional e uma das peças chave do Nacional.

Já nesta temporada, fez onze partidas, com um gol e duas assistências, contribuindo para a terceira posição do Nacional na tabela de classificação.

O bom desempenho no Nacional fez ele ser convocado para a seleção uruguaia Sub-20, onde participou de quatro partidas nas derrotas para Chile (1x0 e 1x0) e para o Brasil (2x1). Além disso participou de um empate, também contra os chilenos, por 2 a 2.