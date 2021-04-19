São Paulo aguarda autorização para poder treinar em Lima, no Peru

Crédito: Reprodução/São Paulo

O São Paulo está, no momento, impedido de treinar em Lima, no Peru, devido a uma determinação das autoridades do país. O clube espera, agora, uma autorização da Commebol e das autoridades sanitárias do Peru para treinar hoje, no CT da seleção peruana.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Por enquanto, a delegação do clube está proibida de deixar as dependências do hotel para realizar qualquer atividade que não seja o jogo em si.

A proibição é uma medida restritiva contra a proliferação da Covid-19. O intuito é isolar os atletas no hotel pelo maior período de tempo possível, evitando possíveis contaminações nas vésperas do jogo.