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São Paulo aguarda autorização para poder treinar em Lima, no Peru

A delegação do clube está impedida de deixar o hotel para qualquer atividade que não seja a partida contra o Sporting Cristal, como medida restritiva à pandemia da Covid-19...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:03

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 17:03
Crédito: Reprodução/São Paulo
O São Paulo está, no momento, impedido de treinar em Lima, no Peru, devido a uma determinação das autoridades do país. O clube espera, agora, uma autorização da Commebol e das autoridades sanitárias do Peru para treinar hoje, no CT da seleção peruana.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Por enquanto, a delegação do clube está proibida de deixar as dependências do hotel para realizar qualquer atividade que não seja o jogo em si.
A proibição é uma medida restritiva contra a proliferação da Covid-19. O intuito é isolar os atletas no hotel pelo maior período de tempo possível, evitando possíveis contaminações nas vésperas do jogo.
O Tricolor, em seu cronograma, realizaria os últimos treinamentos antes da partida contra o Sporting Cristal no CT de La Videna, pertencente à Federação Peruana de Futebol, às 18h (no horário de Brasília).O São Paulo enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, nesta terça-feira (20), às 21h30 (no horário de Brasília). O jogo será disputado no Estádio Nacional do Peru, em Lima e a partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2021.

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