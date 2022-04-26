São Paulo adota rodízio de capitães; veja quem já usou a braçadeira na temporada

O São Paulo vem adotando uma espécio de rodízio de capitães nessa temporada. Até o momento, oito jogadores já usaram a braçadeira sob o comando de Rogério Ceni em 2022: Reinaldo, Miranda, Calleri, Eder, ArboledaRafinha, Volpi e Igor Gomes. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia

TABELA Veja a classificação da Copa Sul-Americana!

Dessa relação, quem mais utilizou a braçadeira foi Miranda. O experiente zagueiro de 37 anos foi capitão em oito jogos do São Paulo na temporada: Ituano, Red Bull Bragantino, Água Santa, Mirassol, Botafogo-SP, Santos, Ayacucho-PER e Juventude. Um dado curioso, já que o defensor vem sendo utilizado em uma equipe mais alternativa.

Em seguida, está o lateral-direito Rafinha, capitão em seis jogos do São Paulo: Campinense, Manaus, Corinthians, Palmeiras, Inter de Limeira e Flamengo. Experiente, o jogador foi contratado justamente para ser uma liderança da equipe, auxiliando no dia a dia com os jogadores mais jovens. Completam a lista Eder, que usou a braçadeira três vezes (Ponte Preta, Palmeiras e São Bernardo), Calleri (Santo André e Athletico-PR) e Arboleda (as duas partidas diante do Red Bull Bragantino), que foram capitães duas vezes e Volpi (Corinthians), Reinaldo (Guarani) e Igor Gomes (Everton), com um jogo cada.

VEJA A LISTA DOS CAPITÃES DO SÃO PAULO NA TEMPORADAMiranda - oito jogos (Ituano, Red Bull Bragantino, Água Santa, Mirassol, Botafogo-SP, Santos, Ayacucho-PER e Juventude)Rafinha - seis jogos (Campinense, Manaus, Corinthians, Palmeiras, Inter de Limeira e Flamengo)Eder - três jogos (Ponte Preta, Palmeiras e São Bernardo)Arboleda - dois jogos (dois contra o Red Bull Bragantino)Calleri - dois jogos (Santo André e Athletico-PR)Reinaldo - um jogo (Guarani)Volpi - um jogo (Corinthians)Igor Gomes - um jogo (Everton-CHI)