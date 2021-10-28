São Paulo adia lançamento do seu fan token; veja nova data

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O São Paulo decidiu adiar o lançamento do seu fan token. Antes, ele seria disponibilizado no dia três de novembro, mas nesta quinta-feira (28), o Tricolor anunciou que irá disponibilizar o produto no dia nove de novembro. A decisão foi tomada para o clube ter mais tempo de explicar aos torcedores como funciona e as vantagens de ter um fan token. - Torcedor, devido ao grande interesse pelo $SPFC, alteramos a data de lançamento para 09/11. Com alguns dias a mais, poderemos explicar tudo o que você precisa saber sobre os Fan Tokens do São Paulo e as vantagens de garantir os seus. Fique ligado - escreveu o São Paulo nas redes sociais.

Com o criptoativo, o Tricolor deve ganhar uma boa quantia de dinheiro e, ao mesmo tempo, proporcionar maior interação ao torcedor, que poderá ter voz ativa em algumas decisões do time. Veja o que pode ser feito com a nova parceria. Para o torcedor, os benefícios podem ser interessantes. Com o fan token, a torcida pode opinar e pedir músicas para serem tocadas no estádio no dia dos jogos, além de outras ativações, como a participação em enquetes, promoções, competições e outras ações desenvolvidas pelo departamento de marketing.