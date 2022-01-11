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futebol

São Paulo acerta venda do goleiro Jean ao Cerro Porteño

Goleiro, que atuou emprestado ao time paraguaio na última temporada, acertou pendências e firmou novo acordo. Tricolor deve receber cerca de R$ 6,2 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 11:54

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 11:54

O São Paulo acertou nesta terça-feira (11) a venda do goleiro Jean ao Cerro Porteño (PAR), clube que ele atuou emprestado pelo Tricolor na última temporada. Pelo negócio, o clube do Morumbi deve receber cerca de US$ 1,1 milhão (R$ 6,2 milhões). A informação foi publicada incialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Jean foi afastado do São Paulo no começo de 2020 após se envolver em uma polêmica, acusado de agredir sua esposa nos Estados Unidos. Na ocasião, o goleiro acabou sendo preso, mas saiu da cadeia um dia depois. Por conta deste ocorrido, o Tricolor resolveu suspender o contrato do arqueiro.
Em março deste ano, Jean foi emprestado ao Cerro Porteño, onde se destacou e fo titular absoluto da equipe, campeã do Clausura. No entanto, um episódio na final da Supercopa do Paraguai contra o Olímpia, quase melou a permanência do atleta no Cerro. O goleiro foi expulso ainda no aquecimento ao fazer gestos obscenos para a torcida adversária. A atitude irritou o técnico Arce e membros da diretoria paraguaia, que quase desistiram do negócio. Pelo São Paulo, Jean chegou com status de promessa vindo do Bahia. O Tricolor pagou R$ 6 milhões ao clube baiano em janeiro de 2018 para ter o jogador - o valor poderia chegar a R$ 10 milhões se ele atingisse um determinado número de partidas, algo que não aconteceu - e sempre o tratou como grande promessa para o futuro, mas o viu chamar mais atenção pelas polêmicas do que pelo desempenho em campo: foram apenas 19 jogos oficiais.
Crédito: JeanfoivendidopeloSãoPauloaoCerroPorteño(Foto:Divulgaçâo

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