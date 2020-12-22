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futebol

São Paulo acerta renovação do lateral Juanfran até fevereiro de 2021

Espanhol de 35 anos tem acordo com o São Paulo até dezembro deste ano, mas acertou renovação até fevereiro do ano que vem, quando encerrará a atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 15:19

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 15:19

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo acertou a renovação de contrato do lateral-direito Juanfran, de 35 anos. Seu acordo agora vai até o final de fevereiro de 2021, quando acaba a atual temporada.
Retrospectiva-2020: Das eliminações à esperança de um título… O ano do São Paulo
Antes, o contrato do espanhol ia até dezembro deste ano. A informação foi publicada inicialmente pela 'Gazeta Esportiva' e confirmada pelo LANCE!. Juanfran, de 35 anos, já defendeu o Tricolor em 46 jogos e vem sendo peça fundamental, principalmente no setor defensivo.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL- É um jogador de nível internacional, de Copa do Mundo, e não de qualquer seleção. É uma figura muito importante, nos bons e maus momentos. É um homem que tem nos ensinado muito - disse o técnico Fernando Diniz após a vitória diante do Atlético-MG, por 3 a 0.
A renovação por apenas mais dois meses leva em conta principalmente o período de troca no comando diretivo do São Paulo. O presidente eleito Julio Casares tomará posse em janeiro e deve ser o responsável por tomar a decisão de um vínculo mais longo com o atleta.

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