São Paulo acerta renovação do lateral Juanfran até fevereiro de 2021

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo acertou a renovação de contrato do lateral-direito Juanfran, de 35 anos. Seu acordo agora vai até o final de fevereiro de 2021, quando acaba a atual temporada.

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Antes, o contrato do espanhol ia até dezembro deste ano. A informação foi publicada inicialmente pela 'Gazeta Esportiva' e confirmada pelo LANCE!. Juanfran, de 35 anos, já defendeu o Tricolor em 46 jogos e vem sendo peça fundamental, principalmente no setor defensivo.

VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL- É um jogador de nível internacional, de Copa do Mundo, e não de qualquer seleção. É uma figura muito importante, nos bons e maus momentos. É um homem que tem nos ensinado muito - disse o técnico Fernando Diniz após a vitória diante do Atlético-MG, por 3 a 0.