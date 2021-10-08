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futebol

São Paulo acerta renovação de contrato de Gabriel Sara até 2024

Cria da base são-paulina, meia assinou um novo vínculo até 31 de dezembro de 2024. O antigo contrato era válido até 30 de abril do mesmo ano
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LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 19:13

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 19:13

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc.net
O São Paulo acertou a renovação de contrato do meia Gabriel Sara, cria da base são-paulina. O antigo acordo, que era válido até abril de 2024, foi prorrogado para dezembro do mesmo ano. A multa rescisória não foi divulgada, mas segundo o Transfermarkt, Sara vale cerca de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões). Revelado no CFA Laudo Natel, em Cotia, o meia estreou pelo time principal no dia 3 de dezembro de 2017, no empate por 1 a 1 com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi, em duelo que marcou a despedida de Diego Lugano do futebol.
Após essa primeira experiência, Sara retornou ao time da base, onde foi destaque da equipe. Foi integrado de vez no time principal em 2019, atuando em seis partidas. Na temporada seguinte, se firmou de vez no São Paulo, e disputou 44 dos 55 jogos do time, sendo titular em 40 deles.
SÃO PAULO NA LIBERTA? SIMULE OS JOGOS DO TRICOLOR NO BRASILEIRÃOEm 2021, Gabriel Sara alcançou números ainda mais expressivos. Ele vive sua temporada mais goleadora pelo clube. São sete gols marcados em 36 jogos (26 deles desde o início) contra seis em 2020. Ao todo, o meio-campista disputou 87 jogos pelo São Paulo, marcou 13 gols e deu oito assistências.

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