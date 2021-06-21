São Paulo acerta patrocínio para equipe feminina e da base

O São Paulo acertou um novo patrocinador máster para a equipe profissional feminina e também as equipes das categorias de base do masculino. O Tricolor Chip estampará sua marca no espaço da camisa até o fim do ano que vem. Os valores não foram divulgados.
ATUAÇÕES: Liziero falha feio no segundo gol do Santos e São Paulo não mostra reação fora de casa
A estreia da marca na base masculina será no próximo domingo (27), contra o Athletico, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Já o time feminino atuou no último domingo já com a nova marca, na vitória do Tricolor sobre o Real Brasília por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.
O diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, falou sobre a parceria com a empresa, que já é parceira do Tricolor no programa Sócio Torcedor, oferecendo descontos e benefícios exclusivos aos associados do programa, e também patrocina narrações da SPFCTV, canal oficial do clube no Youtube.
- Conseguimos um acordo máster exclusivo para o feminino e para a base, algo que foge dos padrões convencionais de patrocínio e ressalta a importância dessas áreas para o clube e para o Tricolor Chip, nosso parceiro. Que essa união se transforme em muitos títulos e alegrias - afirmou Toni.