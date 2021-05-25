São Paulo acerta patrocínio da Amazon Prime Vídeo na Libertadores

O São Paulo fechou um patrocínio pontual para as próximas três partidas da Libertadores. A Amazon Prime Video estampará sua marca no espaço máster do uniforme, além do espaço nas costas logo acima do nome dos jogadores.
Campeão e melhor ataque do Paulistão: os jogadores que marcaram na campanha do São Paulo
Os valores da parceria não foram divulgados pelas partes. O serviço de streaming da Amazon possui um amplo catálogo de séries, filmes e conteúdos infantis, produções originais e exclusivas. A nova série 'DOM' estará no espaço máster. - A parceria reforça o poder de alcance do São Paulo e seus torcedores. Ver a camisa bem valorizada e disputada por grandes empresas mostra que estamos no caminho certo - afirmou Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo. Vale ressaltar que, na final do Campeonato Paulista, vencida em cima do Palmeiras por 2 a 0, a icônica LG estampou sua marca no espaço nobre da camisa do Tricolor. Uma nova parceria não está descartada entre as partes.
O São Paulo está sem patrocínio máster desde a saída do Banco Inter no começo deste ano. Por conta disso, o Tricolor vem fechando patrocínios pontuais.