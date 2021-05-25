Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo acerta patrocínio da Amazon Prime Vídeo na Libertadores

Tricolor fechou parceria por três jogos, começando com o desta terça-feira, contra o Sporting Cristal. Jogos do clube nas oitavas da Liberta também terão logo da marca...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 18:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 18:21
Crédito: Divulgação
O São Paulo fechou um patrocínio pontual para as próximas três partidas da Libertadores. A Amazon Prime Video estampará sua marca no espaço máster do uniforme, além do espaço nas costas logo acima do nome dos jogadores.
Campeão e melhor ataque do Paulistão: os jogadores que marcaram na campanha do São Paulo
Os valores da parceria não foram divulgados pelas partes. O serviço de streaming da Amazon possui um amplo catálogo de séries, filmes e conteúdos infantis, produções originais e exclusivas. A nova série 'DOM' estará no espaço máster. - A parceria reforça o poder de alcance do São Paulo e seus torcedores. Ver a camisa bem valorizada e disputada por grandes empresas mostra que estamos no caminho certo - afirmou Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo. Vale ressaltar que, na final do Campeonato Paulista, vencida em cima do Palmeiras por 2 a 0, a icônica LG estampou sua marca no espaço nobre da camisa do Tricolor. Uma nova parceria não está descartada entre as partes.
O São Paulo está sem patrocínio máster desde a saída do Banco Inter no começo deste ano. Por conta disso, o Tricolor vem fechando patrocínios pontuais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados