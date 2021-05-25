São Paulo acerta patrocínio da Amazon Prime Vídeo na Libertadores

O São Paulo fechou um patrocínio pontual para as próximas três partidas da Libertadores. A Amazon Prime Video estampará sua marca no espaço máster do uniforme, além do espaço nas costas logo acima do nome dos jogadores.

Os valores da parceria não foram divulgados pelas partes. O serviço de streaming da Amazon possui um amplo catálogo de séries, filmes e conteúdos infantis, produções originais e exclusivas. A nova série 'DOM' estará no espaço máster. - A parceria reforça o poder de alcance do São Paulo e seus torcedores. Ver a camisa bem valorizada e disputada por grandes empresas mostra que estamos no caminho certo - afirmou Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo. Vale ressaltar que, na final do Campeonato Paulista, vencida em cima do Palmeiras por 2 a 0, a icônica LG estampou sua marca no espaço nobre da camisa do Tricolor. Uma nova parceria não está descartada entre as partes.