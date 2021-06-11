São Paulo acerta patrocínio com ABC da Construção até janeiro de 2023

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O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (11), um patrocínio com a ABC da Construção, rede varejista de materiais de acabamento para construção. Os valores da parceria não foram divulgados.

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A marca estampará seu logotipo na parte de trás do calção do futebol masculino e nas mangas do futebol feminino até janeiro de 2023. A empresa também esteve nos uniformes do time masculino de basquete durante a final da NBB contra o Flamengo.

VOCÊ QUE MANDA! QUEM VOCÊ ESCALARIA COMO TITULAR? PABLO OU EDER? - A chegada da ABC da Construção reforça o momento do São Paulo, mais moderno e com novas histórias sendo escritas. O novo patrocinador investirá em duas modalidades, e é um parceiro estratégico, que abre portas para um novo segmento dentro do esporte - disse Eduardo Toni, Diretor de Marketing do São Paulo.

Já Tiago Moura Mendonça, CEO da ABC da Construção, fez questão de ressaltar a importância do patrocínio da empresa com o São Paulo e comentou também sobre a parceria com a equipe feminina do Tricolor.

- Desejamos ampliar nossa atuação em São Paulo. Fazer parte do uniforme de um dos times mais importantes do estado e o mais novo vencedor do Paulistão é uma forma muito simbólica de atingirmos esse objetivo. A ABC da Construção, como uma empresa que celebra o futuro, quer ter atitudes cada vez mais concretas em relação à diversidade - afirmou. O São Paulo vem renovando parcerias com os patrocinadores e buscando soluções neste momento de crise. O clube sofreu uma debandada de patrocinadores após o término da temporada de 2020. Foram quatro empresas que deixaram o Morumbi, que busca novos retornos financeiros, ainda mais pela pandemia de Covid-19, que gerou prejuízo aos cofres são-paulinos.