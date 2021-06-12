São Paulo acerta empréstimo de Paulinho Boia ao Juventude

O São Paulo acertou o empréstimo do atacante Paulinho Boia ao Juventude. Ele, que não vinha tendo oportunidades com Hernán Crespo, defenderá a equipe de Caxias do Sul até o final do Campeonato Brasileiro desta temporada.
Segundo o 'GE', Boia recebeu sondagens de outros clubes brasileiros, como Atlético-GO e Cruzeiro, mas preferiu se transferir para a equipe gaúcha, onde enxerga que terá mais minutos para atuar na temporada.
Vale lembrar que no começo do ano, o jogador recusou ser 'moeda de troca' na negociação do São Paulo com o Vasco pelo meia Martin Benítez. O atacante estava se recuperando de uma artroscopia no joelho e queria ter a chance de mostrar seu futebol para Crespo e sua comissão técnica.
No entanto, Boia não teve muitas oportunidades, principalmente com a chegada de novos reforços para a posição, como o argentino Rigoni.