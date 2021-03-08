São Paulo acerta empréstimo de Jonas Toró ao Sport até o fim de 2021

O São Paulo acertou o empréstimo do atacante Jonas Toró ao Sport até o final da temporada. A informação, noticiada primeiramente pelo 'GE', foi confirmada pelo LANCE!. Cria da base são-paulina, o jovem de 21 anos tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2022.
O jogador foi inscrito no Campeonato Paulista, mas acabou entrando em campo somente nos cinco minutos finais na goleada sobre o Santos, por 4 a 0, no Morumbi. Contra Botafogo-SP e Inter de Limeira, foi relacionado, mas não saiu do banco de reservas.
Nas últimas semanas, o atacante esteve com seu nome ligado ao Fortaleza e ao Bahia, mas as negociações não evoluíram. Com a saída de Toró, o técnico Hernán Crespo tem à sua disposição nas pontas Rojas, Galeano, Bruno Rodirigues e Paulinho Boia.
O elenco está de folga nesta segunda-feira. A próxima partida será disputada no próximo sábado (13), às 16h30, contra o Novorizontino, em Novo Horizonte.