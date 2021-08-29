São Paulo acerta contratação de meia uruguaio por empréstimo

Crédito: Reprodução/Twitter/Nacional

O São Paulo fechou a contratação do volante Gabriel Neves, que será emprestado pelo Nacional, do Uruguai, até o fim de 2022.

> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.O Tricolor também terá a preferência na compra do jogador após o vínculo.

Essa foi a segunda investida são paulina pelo jogador de 24 anos. Em julho houve a primeira tentativa, mas não houve acordo em relação a valores. As trativas foram retomadas nos últimos dias, aproveitando o fechamento da janela de transferências, que fecha nesta segunda-feira (30).