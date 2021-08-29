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futebol

São Paulo acerta contratação de meia uruguaio por empréstimo

Gabriel Neves foi cedido pelo Nacional, do Uruguai, até dezembro de 2022...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 20:48

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 20:48
Crédito: Reprodução/Twitter/Nacional
O São Paulo fechou a contratação do volante Gabriel Neves, que será emprestado pelo Nacional, do Uruguai, até o fim de 2022.
> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.O Tricolor também terá a preferência na compra do jogador após o vínculo.
Essa foi a segunda investida são paulina pelo jogador de 24 anos. Em julho houve a primeira tentativa, mas não houve acordo em relação a valores. As trativas foram retomadas nos últimos dias, aproveitando o fechamento da janela de transferências, que fecha nesta segunda-feira (30).
Gabriel Neves tem experiência internacional e já defendeu a seleção uruguaia.

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