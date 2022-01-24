São Paulo acerta com zagueiro Lucas Sousa para a equipe sub-20

O São Paulo acertou a contratação do zagueiro Lucas Sousa, de 19 anos, que disputou a Copa São Paulo pelo Taubaté. Ele assinou contrato com o Tricolor até o final de 2023. Lucas disputou a última Copinha pelo clube do Vale do Paraíba. Na competição, ele jogou cinco partidas e marcou dois gols. O Taubaté chegou até a terceira fase do torneio, quando perdeu nos pênaltis para o Botafogo.
O São Paulo contou com a dupla de zaga Beraldo e Luizão na maior parte da Copinha. No entanto, o segundo se machucou e Guilherme se tornou titular. Com a chegada de mais um zagueiro, a tendência é de que um defensor possa subir aos profissionais. Sob o comando do técnico Alex nessa temporada, o sub-20 do São Paulo fez 48 jogos, com 29 vitórias, dez empates e apenas nove derrotas. Foram 109 gols marcados e 48 sofridos. No Campeonato Paulista, foi eliminado nas quartas de final para o Desportivo Brasil. Já no Brasileiro, perdeu a final para o Internacional e na Copinha, foi desclassificado pelo Palmeiras também na semi.