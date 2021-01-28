São Paulo acerta com Rui Costa para ser o novo diretor de futebol do clube

O São Paulo tem um novo diretor de futebol. Rui Costa acertou com o Tricolor para ser o substituto de Raí após o final do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, e confirmada pelo LANCE!.
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Rui Costa terá a missão de substituir Raí, que deve sair da função depois do Brasileirão. ele já trabalhou no Grêmio, Chapecoense, Athletico e teve seu último trabalho no Atlético-MG, de onde foi demitido após o Galo ser eliminado pelo Afogados, na Copa do Brasil.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Com isso, Julio Casares finaliza a busca por um gerente de futebol. O nome mais próximo que poderia ter vindo ao Tricolor foi o de Rodrigo Caetano, que estava no Internacional. No entanto, a questão orçamentária foi definitiva para o não acerto dele com o São Paulo.
Rui terá como companheiros de trabalho Carlos Belmonte Sobrinho, Fernando Chapecó e Nelson Ferreira Marques, conselheiros não remunerados do clube. Além deles, o coordenador Muricy Ramalho também fará parte da equipe. O grupo já poderá ter que resolver uma questão nos próximos dias.