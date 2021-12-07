São Paulo aceita oferta e fica próximo de vender Jean ao Cerro Porteño

O São Paulo está perto de vender o goleiro Jean, que atualmente está emprestado ao Cerro Porteño-PAR. O clube paraguaio pretende comprar o jogador e sinalizou com uma oferta de 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 6,2 milhões), segundo o jornalista André Hernán, do 'SporTV'. Jean foi afastado do São Paulo no começo de 2020 após se envolver em uma polêmica, acusado de agredir sua esposa nos Estados Unidos. Na ocasião, o goleiro acabou sendo preso, mas saiu da cadeia um dia depois. Por conta deste ocorrido, o Tricolor resolveu suspender o contrato do arqueiro.

Em março deste ano, Jean foi emprestado ao Cerro Porteño, onde de destacou e é titular absoluto da equipe, que foi campeão do Clausura.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Pelo São Paulo, Jean chegou com status de promessa vindo do Bahia. O Tricolor pagou R$ 6 milhões ao clube baiano em janeiro de 2018 para ter o jogador - o valor poderia chegar a R$ 10 milhões se ele atingisse um determinado número de partidas, algo que não aconteceu - e sempre o tratou como grande promessa para o futuro, mas o viu chamar mais atenção pelas polêmicas do que pelo desempenho em campo: foram apenas 19 jogos oficiais.