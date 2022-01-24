Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo abre vendas de ingressos para o jogo contra o Ituano; veja preços e orientações
futebol

São Paulo abre vendas de ingressos para o jogo contra o Ituano; veja preços e orientações

Com setor popular a R$ 20, Tricolor inicia venda de bilhetes para o confronto diante do Galo de Itu. Sócios já podem comprar, enquanto público geral pode adquirir a partir do dia 27
...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 17:07
O São Paulo divulgou os preços e orientações para os torcedores que desejam ir ao Morumbi para ver a partida contra o Ituano, a estreia do time em casa na temporada, no próximo domingo (30), às 16h, pelo Campeonato Paulista. O estádio poder receber 70% do total da capacidade de público. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
O ingresso mais barato será do setor popular, que continuará a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral.
As vendas de ingressos para o público em geral terão início às 08h da próxima quinta-feira (27). Já os sócios já podem comprar. As vendas serão 100% online, através do site da Total Acesso.Não será permitida a entrada ou permanência do indivíduo que não seguir a rigor os protocolos de saúde. O não cumprimento de protocolos resultará a retirada do indivíduo do estádio. O São Paulo disponibilizará álcool em gel, medição de temperatura na entrada, além de fiscais para garantir o cumprimento das determinações, no Morumbi.
VEJA COMO FAZER O CHECK-IN ANTES DA PARTIDAOs torcedores que adquirirem ingressos se comprometem a enviar as seguintes informações e documentos através do e-mail [email protected]​- Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;
- Dados de contato (e-mail e/ou telefone);
- Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial
equivalente) de todos os torcedores;
- Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.
- Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)
- Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).
No título (“assunto”) do e-mail, identificar o jogo para o qual está sendo realizado o check in (exemplo: SPFC x ITUANO).
Confira os preços dos ingressos para torcedor comumArquibancada Norte Amarela: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia);Sul Laranja: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia);Arquibancada Leste Azul (Bitso): R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia);Oeste Vermelha: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia);Oeste Visitante: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia);Cadeira Especial Leste Azul: R$ 150 (inteira), R$ 75 (meia);Cadeira Superior Norte Amarela: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia)Cadeira Superior Sul Laranja: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia)Cadeira Superior Sul Laranja Premium: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia)Cadeira Especial Oeste Vermelha: R$ 150 (inteira), R$ 75 (meia)Cadeira Térrea PCD: R$ 10 (público geral)
CAMAROTE DOS ÍDOLOS- Já estão abertas as vendas de ingressos para o espaço especialmente dedicado à interação de torcedores com ex-jogadores do São Paulo. O acesso ao camarote ocorrerá pelo Portão 5-A, com abertura exclusiva antecipada a partir das 12h. As vendas serão apenas online, via site da Total Acesso.
Crédito: SãoPaulodivulgoupreçosdosingressoscontraoItuano(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados