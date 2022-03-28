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São Paulo abre venda de ingressos para primeiro jogo da final do Paulista; veja preços e orientações!

Bilhetes sofreram reajuste nos preços para o duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), às 21h40, no Morumbi...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 14:23
O São Paulo divulgou os preços e orientações para os torcedores que desejam ir ao Morumbi para ver o jogo de ida da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), às 21h40. O estádio pode receber 100% do total da capacidade de público. Os ingressos sofreram reajuste nos preços, assim como adiantado pelo presidente Julio Casares. A arquibancada norte, conhecido como setor popular, que antes custava R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia, passou a custar R$ 30 inteira e R$ 15 a meia. Já o Camarote dos Ídolos, que custou R$ 500 diante do Corinthians, na semifinal, custará R$ 600 na decisão.
As vendas de ingressos para o público em geral começarão à 0h desta terça-feira (29). Os sócios já podem comprar. Inclusive, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos. As vendas serão 100% online, através do site da Total Acesso.VEJA PREÇOS E ORIENTAÇÕES DOS INGRESSOS
ARQUIBANCADASArquibancada Norte – Setor Popular (Amarela): R$ 30 / R$ 15 meiaArquibancada Sul (Laranja): R$ 75 / R$ 37,50 meiaArquibancada Bitso Leste (Azul): R$ 120 / R$ 60 meiaArquibancada Oeste (Vermelha): R$ 120 / R$ 60 meiaArquibancada Oeste II (Vermelha): R$ 120 / R$ 60 meia
CADEIRAS SUPERIORESCadeira Superior Norte (Amarela): R$ 225 / R$ 112,50 meiaCadeira Superior Sul (Laranja): R$ 225 / R$ 112,50 meiaCadeira Superior Sul Premium (Laranja): R$ 225 / R$ 112,50 meiaCadeira Especial Leste (Azul): R$ 300 / R$ 150 meiaCadeira Especial Oeste (Vermelha): R$ 300 / R$ 150 meia
CADEIRAS TÉRREASCadeira Térrea Bitso Leste (Azul): R$ 225 / R$ 112,50 meiaCadeira Térrea Oeste (Vermelha): R$ 225 / R$ 112,50 meia
CAMAROTE DOS ÍDOLOSEspaço especialmente dedicado à interação de torcedores com ex-jogadores do São Paulo.A partir das 18h de 27/03: R$ 600
Crédito: SãoPaulocomeçouavendadeingressosparaafinaldoPaulistão(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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