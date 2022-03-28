São Paulo abre venda de ingressos para primeiro jogo da final do Paulista; veja preços e orientações!

O São Paulo divulgou os preços e orientações para os torcedores que desejam ir ao Morumbi para ver o jogo de ida da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), às 21h40. O estádio pode receber 100% do total da capacidade de público. Os ingressos sofreram reajuste nos preços, assim como adiantado pelo presidente Julio Casares. A arquibancada norte, conhecido como setor popular, que antes custava R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia, passou a custar R$ 30 inteira e R$ 15 a meia. Já o Camarote dos Ídolos, que custou R$ 500 diante do Corinthians, na semifinal, custará R$ 600 na decisão.