  São Paulo abre venda de ingressos para o público geral para o duelo contra o Juventude; veja valores
futebol

São Paulo abre venda de ingressos para o público geral para o duelo contra o Juventude; veja valores

São Paulo recebe o Juventude pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (12), na Arena Barueri
Publicado em 09 de Maio de 2022 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 16:53
Na tarde desta segunda-feira (9), o São Paulo abriu a venda de ingressos para todos os torcedores - incluindo os não-sócios - para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, marcado para esta na quinta-feira (12), contra o Juventude, às 19h30, na Arena Barueri. O primeiro duelo terminou empatado por 2 a 2.
GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate
TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil
A entrada mais barata para o confronto contra o Juventude custa R$ 40, no Setor B, arquibancada, e também tem a opção de meia-entrada. O ingresso mais caro para a partida é no Setor A, cadeira, com valor de R$ 120, e também com opção de meia-entrada.
VEJA OS VALORES DOS INGRESSOS:
SETOR B - R$ 40 ​SETOR C1 - R$ 60SETOR C - R$ 80SETOR A1 - R$ 80SETOR A - R$ 120A partida decisiva desta quinta-feira não poderá ser realizada no Estádio do Morumbi em razão do show da banda de rock Metallica, que acontecerá na casa são-paulina nesta terça-feira (10).
Crédito: Equipesseenfrentamnestaquinta-feira(12pelojogodevoltadaterceirafase

