São Paulo abre venda de ingressos para o duelo contra o Cuiabá; veja valores

O São Paulo abriu a venda de ingressos para sócios-torcedores para o jogo contra o Cuiabá, marcado para domingo (15), às 16h, no Estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (12), o clube abrirá as vendas para o público geral a partir das 10h.

As vendas acontecem exclusivamente de forma online em spfc.totalacesso.com.

GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate

TABELA> Confira a tabela do Campeonato Brasileiroplacehold erOs valores dos ingressos variam de R$ 30, arquibancada norte, a R$ 140, cadeiras leste e oeste, com opção de meia-entrada em todos os setores.

Datas de abertura das vendas, com prioridade:

- Plano Diamante (planos antigos: Tu És o Primeiro e Tu És Grande): 20h do dia 10/05/2022;- Plano Tricolor (planos antigos: Tu ÉS Forte): 00h do dia 11/05/2022;- Plano Preto (planos antigos: Clube da Fé): 10h do dia 11/05/2022;- Plano Branco (planos antigos: O Mais Querido e São Paulo Brasil): 16h do dia 11/05/2022;- Plano Vermelho (planos antigos: Vamos, São Paulo e Sou Tricolor): 22h do dia 11/05/2022.

Confira os valores dos ingressos:

- Arquibancada Norte – Setor Popular (Amarela) - R$ 30 - Arquibancada Sul (Laranja) - R$ 40 - Arquibancada Bitso Leste (Azul) - R$ 70- Arquibancada Oeste (Vermelha) - R$ 70 - Cadeira Superior Norte (Amarela) - R$ 100 - Cadeira Superior Sul (Laranja) - R$100 - Cadeira Especial Leste (Azul) - R$ 140 - Cadeira Especial Oeste (Vermelha) - R$ 140 - Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul) - R$ 100- Cadeira Térrea Oeste (Vermelha) - R$ 100