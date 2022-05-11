Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo abre venda de ingressos para o duelo contra o Cuiabá; veja valores

Nesta quarta-feira, as vendas são apenas para sócios-torcedores; público geral pode comprar a partir desta quinta-feira (12), às 10h...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 13:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 13:16
O São Paulo abriu a venda de ingressos para sócios-torcedores para o jogo contra o Cuiabá, marcado para domingo (15), às 16h, no Estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (12), o clube abrirá as vendas para o público geral a partir das 10h.
As vendas acontecem exclusivamente de forma online em spfc.totalacesso.com.
GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate
TABELA> Confira a tabela do Campeonato Brasileiroplacehold erOs valores dos ingressos variam de R$ 30, arquibancada norte, a R$ 140, cadeiras leste e oeste, com opção de meia-entrada em todos os setores.
Datas de abertura das vendas, com prioridade:
- Plano Diamante (planos antigos: Tu És o Primeiro e Tu És Grande): 20h do dia 10/05/2022;- Plano Tricolor (planos antigos: Tu ÉS Forte): 00h do dia 11/05/2022;- Plano Preto (planos antigos: Clube da Fé): 10h do dia 11/05/2022;- Plano Branco (planos antigos: O Mais Querido e São Paulo Brasil): 16h do dia 11/05/2022;- Plano Vermelho (planos antigos: Vamos, São Paulo e Sou Tricolor): 22h do dia 11/05/2022.
Confira os valores dos ingressos:
- Arquibancada Norte – Setor Popular (Amarela) - R$ 30 - Arquibancada Sul (Laranja) - R$ 40 - Arquibancada Bitso Leste (Azul) - R$ 70- Arquibancada Oeste (Vermelha) - R$ 70 - Cadeira Superior Norte (Amarela) - R$ 100 - Cadeira Superior Sul (Laranja) - R$100 - Cadeira Especial Leste (Azul) - R$ 140 - Cadeira Especial Oeste (Vermelha) - R$ 140 - Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul) - R$ 100- Cadeira Térrea Oeste (Vermelha) - R$ 100
Crédito: SãoPauloxCuiabáseenfrentamnestedomingo,noEstádiodoMorumbiSãoPauloabrevendadeingressosparaopúblicogeralparaoduelocontraoJuventude;vejavalores(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados