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São Paulo abre o sábado de treinos durante concentração no CT de Cotia

Elenco do Tricolor, que iniciou o confinamento de olho no início do Brasileirão, treinará em dois períodos neste sábado. Clube publicou apenas imagens da atividade desta manhã...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 13:26

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 13:26

Crédito: Divulgação/São Paulo
Nesta manhã de sábado, o São Paulo iniciou o seu segundo dia de atividades do novo período de concentração no CT de Cotia. já de olho no início do Brasileirão, que terá sua primeira rodada no próximo final de semana, quando o Tricolor enfrenta o Goiás, fora de casa. O elenco voltará a treinar à tarde.
Os jogadores se reapresentaram no começo da tarde da última sexta-feira no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel e já trabalharam em campo para iniciar essa terceira temporada por lá. As duas anteriores foram: uma antes do retorno do estadual e a segunda para a disputa das quartas de final. Como parte do protocolo de retomada do futebol paulista, a imprensa não pode ter acesso aos treinamentos in loco, ou seja, as informações são fornecidas pelo clube. Diante das imagens publicadas pelo São Paulo, o grupo fez tanto trabalhos físicos quanto atividades coletivas com bola no gramado.
Esse foi o primeiro período de trabalhos do elenco neste sábado, já que nesta tarde os atletas voltam a treinar no CT de Cotia para completar a programação do dia elaborada pela comissão técnica. Neste domingo, os dois períodos de treino serão repetidos. Vale lembrar que o Tricolor foi eliminado do Paulistão na última quarta-feira, após ser derrotado por 3 a 2, no Morumbi.

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