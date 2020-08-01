São Paulo abre o sábado de treinos durante concentração no CT de Cotia

Crédito: Divulgação/São Paulo

Nesta manhã de sábado, o São Paulo iniciou o seu segundo dia de atividades do novo período de concentração no CT de Cotia. já de olho no início do Brasileirão, que terá sua primeira rodada no próximo final de semana, quando o Tricolor enfrenta o Goiás, fora de casa. O elenco voltará a treinar à tarde.

Os jogadores se reapresentaram no começo da tarde da última sexta-feira no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel e já trabalharam em campo para iniciar essa terceira temporada por lá. As duas anteriores foram: uma antes do retorno do estadual e a segunda para a disputa das quartas de final. Como parte do protocolo de retomada do futebol paulista, a imprensa não pode ter acesso aos treinamentos in loco, ou seja, as informações são fornecidas pelo clube. Diante das imagens publicadas pelo São Paulo, o grupo fez tanto trabalhos físicos quanto atividades coletivas com bola no gramado.