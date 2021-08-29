São Paulo abre o placar com pênalti polêmico, mas sofre empate do Juventude no fim

Em jogo morno, Juventude e São Paulo empataram em 1 a 1, neste domingo (29), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Brasileirão. Ambos os gols foram marcados nos minutos finais. O Tricolor abriu o placar aos 40 minutos do segundo tempo, com Reinaldo, convertendo pênalti sofrido por Igor Gomes e marcado de forma duvidosa. Aos 48 minutos da etapa final, Ricardo Bueno empatou para o Papo.
JUVENTUDE COMEÇA MELHOR
O Juventude começou a partida indo para cima do São Paulo e criou duas boas oportunidades, uma com Michel Macedo, recebendo passe pelo lado direito e obrigando Tiago Volpi fazer boa defesa, em chute cruzado, e na sequência Matheus Jesus finalizando com perigo sob o gol são paulino.
Contudo, passado os 10 minutos iniciais, o Papo não conseguiu manter a consistência ofensiva, mas se portou muito bem defensivamente.
FALHA DE CARNÉ QUASE AJUDA O SÃO PAULO
A única finalização ao gol do São Paulo na primeira etapa foi com Rigoni, que recebem em profundidade pelo lado esquerdo de ataque, finalizou no centro do gol, mas quase contou com a contribuição do goleiro do Juventude, Marcelo Carné, que não segurou.
TRICOLOR COM DIFICULDADES OFENSIVAS
Postado com cinco atletas na primeira linha defensiva, o Juventude não dava espaços para o ataque são paulino, que teve Luciano e Rigoni pouco inspirados na etapa inicial.
Por outro lado, a equipe gaúcha quase abriu o placar já na faixa final do primeiro tempo, após cobrança de falta de Guilherme Castilho que pegou na rede pelo lado de fora.
SÃO PAULO VOLLTA MELHOR PARA O SEGUNDO TEMPO
Em 10 minutos no segundo tempo, o São Paulo fcriou mais do que toda a etapa inicial, com três boas chegadas, a principal com Igor Vinícius, que recebeu um bom cruzamento de Rigoni, bateu de primeira e obrigou o goleiro Marcelo Carné fazer grande defesa.
SÃO PAULO PEDE PÊNALTI
Já a caminho da reta final do jogo, o São Paulo reclamou de uma penalidade que teria de ser marcada ao seu favor, após o meia Guilherme Castillo interceptar com o braço uma finalização de Rodrigo Nestor. No entanto, após consulta ao VAR, a arbitragem viu impedimento no início do lance faltoso, com o atacante Eder milimetricamente a frente do penúltimo defensor do Juventude.
SÃO PAULO ABRE O PLACAR DE PÊNALTI
Aos 40 minutos do segundo tempo, o São Paulo conseguiu o pênalti que tanto queria, mas que foi anotado pela arbitragem de forma duvidosa, após uma dividida entre Igor Gomes, que havia saído do banco de reservas, com o goleiro Marcelo Carné e o lateral-esquerdo William Matheus, do Juventude.
Reinaldo bateu e converteu o pênalti, voltando a marcar gols após seis meses.
JUVENTUDE EMPATA
Mas aos 48 minutos do segundo tempo, o Papo empatou com o atacante Ricardo Bueno, que aproveitou uma cobrança de falta de Guilherme Castillo pelo lado esquerdo, a bola passou pela defesa são paulino e sobrou para o atacante do time gaúcho empurrar para o fundo do gol. FICHA TÉCNICAJUVENTUDE X SÃO PAULO - 18ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Data e horário: 29 de agosto de 2021, às 16hLocal: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)Assistentes: Rodrigo de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglesias Araújo da Silva (PI)Árbitro de vídeo: Caio Max Augsto Vieira (RN)Cartões amarelos: Ricardo Bueno e William Matheus (Juventude) e Luan, Luciano, Igor Vinicius e Léo (São Paulo)Cartão vermelho: -
GOLS: 0-1 Reinaldo (40'/2T); 1-1 Ricardo Bueno (48'/2T)
JUVENTUDE
Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes (Didi, 50'/2T), Quintero (Capixaba, 16'/2T), Rafael Forster e William Matheus; Matheus Jesus (Roberson, 44'/2T), Guilherme Castillo e Wagner (Chico, 16'/2T); Sorriso (Bruninho, 44'/2T) e Ricardo Bueno.Técnico: Marquinhos Santos.
SÃO PAULO
Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor (Gabriel Sara, 32'/2T), Benitez (Igor Gomes, 32'/2T) e Reinaldo; Rigoni (Juan, 11'/2T) e Luciano (Eder 11'/2T). Técnico: Hernán Crespo.