São Paulo abre negociações para renovar contrato do atacante Rojas

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo negocia a renovação de contrato do atacante Joao Rojas até o final do Campeonato Paulista. O equatoriano, que tem vínculo somente até o próximo dia 28, pode ter o seu vínculo renovado por mais três meses. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.

Crespo é mais um! Relembre os argentinos na história do São Paulo

A permanência de Rojas no elenco do São Paulo era vista como improvável. No entanto, com a chegada da nova comissão técnica comandada pelo argentino Hernán Crespo, a situação mudou. O estafe vem gostando dos treinamentos do jogador de 31 anos.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Rojas vem se recuperando de duas cirurgias no joelho e não joga desde outubro de 2018. Ele foi relacionado por Marcos Vizolli na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio e ficou no banco de reservas.

Perguntado sobre o assunto na coletiva, o interino Marcos Vizolli disse que a pandemia atrapalhou os planos para a volta do jogador.

- Ele está em uma transição, hoje está em um momento melhor, numa condição melhor. Mas temos que ver em relação a pandemia, ela atrapalhou muita coisa. O Rojas não participou de nenhum jogo, só está fazendo coletivos e trabalhos em campo. Está completamente recuperado e avaliado - afirmou.