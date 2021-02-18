Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo abre negociações para renovar contrato do atacante Rojas

Equatoriano tem contrato até o final desse mês, mas pode estender vínculo até o final do Campeonato Paulista. Jogador vem chamando atenção de Crespo nos treinamentos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2021 às 17:45

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:45

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo negocia a renovação de contrato do atacante Joao Rojas até o final do Campeonato Paulista. O equatoriano, que tem vínculo somente até o próximo dia 28, pode ter o seu vínculo renovado por mais três meses. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.
Crespo é mais um! Relembre os argentinos na história do São Paulo
A permanência de Rojas no elenco do São Paulo era vista como improvável. No entanto, com a chegada da nova comissão técnica comandada pelo argentino Hernán Crespo, a situação mudou. O estafe vem gostando dos treinamentos do jogador de 31 anos.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Rojas vem se recuperando de duas cirurgias no joelho e não joga desde outubro de 2018. Ele foi relacionado por Marcos Vizolli na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio e ficou no banco de reservas.
Perguntado sobre o assunto na coletiva, o interino Marcos Vizolli disse que a pandemia atrapalhou os planos para a volta do jogador.
- Ele está em uma transição, hoje está em um momento melhor, numa condição melhor. Mas temos que ver em relação a pandemia, ela atrapalhou muita coisa. O Rojas não participou de nenhum jogo, só está fazendo coletivos e trabalhos em campo. Está completamente recuperado e avaliado - afirmou.
Emprestado ao Tricolor pelo Cruz Azul (MEX) em 2018, o atacante teve uma boa sequência de jogos após a sua chegada, interrompida após a sua primeira lesão. No total, o equatoriano tem 20 jogos pelo São Paulo e um gol marcado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados