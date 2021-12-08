São Paulo abre inscrições para visita ao CT de Cotia; veja preços e como comprar

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira uma oportunidade dos torcedores visitarem o CFA Laudo Natel, em Cotia, o CT da base do clube do Morumbi, referência em centros de treinamento do país. O roteiro iniciará pelo Estádio do CT, depois os torcedores conheceram o Reffis, a área de tratamento, caminho d’agua e piscinas. Depois, a Área Administrativa, local de Recreação dos jogadores, conhecendo as quadras e campos e por fim o famoso Hotel. Durante o passeio os visitantes poderão participar de um desafio de cobranças de faltas em um dos campos.