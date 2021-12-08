São Paulo abre inscrições para visita ao CT de Cotia; veja preços e como comprar

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira uma oportunidade dos torcedores visitarem o CFA Laudo Natel, em Cotia, o CT da base do clube do Morumbi, referência em centros de treinamento do país. O roteiro iniciará pelo Estádio do CT, depois os torcedores conheceram o Reffis, a área de tratamento, caminho d’agua e piscinas. Depois, a Área Administrativa, local de Recreação dos jogadores, conhecendo as quadras e campos e por fim o famoso Hotel. Durante o passeio os visitantes poderão participar de um desafio de cobranças de faltas em um dos campos.
Os visitantes terão almoço incluso no Hotel, além é claro de conhecer um pouco mais sobre o edifício planejado pelo grande arquiteto Ruy Ohtake.
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Data: Sábado 18/12/202108h30 – Início do Check-in no balcão da Passaporte FC (Portão 2 do estádio);09h15 – Saída do ônibus em direção ao CFA;10h00 – Chegada ao CFA, iniciando a visita pelo estádio;12h30 – Almoço no Hotel;13h30 – Saída do ônibus em direção ao Morumbi;14h15 – Chegada prevista no Estádio do Morumbi.
INCLUSO– Transporte ida e volta com ônibus exclusivo;– Visita ao CFA;– Almoço;– Kit com Garrafa, Fruta, Suco e Lanche.
VALORESCOMUM: R$ 280,00SÓCIO TORCEDOR:R$ 252,00**Válido somente para o titular do plano.