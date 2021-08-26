  • São Paulo abre dois de vantagem, mas Fortaleza reage, empata e deixa vaga em aberto na Copa do Brasil
Tricolor abriu dois gols de vantagem já na segunda etapa, mas permitiu empate do Leão. Agora, confronto está em aberto para decidir a vaga nas semifinais da Copa do Brasil...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 23:30

LanceNet

Crédito: Paulo Pinto/Saopaulofc.net
O São Paulo empatou com Fortaleza por 2 a 2, na noite desta quarta-feira (25), no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Rigoni marcou os dois gols do Tricolor, enquanto Yago Pikachu e Romarinho, nos acréscimos da segunda etapa, empataram para o Leão. Agora, quem vencer leva a vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Qualquer empate coloca a decisão nas penalidades máximas.
CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASILFORTALEZA COMEÇA MELHOR E ACERTA O TRAVESSÃO ​Mesmo jogando fora de casa, o Leão cearense começou no ataque, assustando o São Paulo. Logo aos quatro minutos, Léo vacilou, o Fortaleza avançou, e a bola sobrou para Wellington Paulista, que finalizou no travessão de Volpi. Os cearenses chegaram a pedir pênalti por um toque na mão de Miranda, mas nada foi marcado.
SÃO PAULO RESPONDE COM RIGONI E DANIEL ALVES Conforme o jogo acontecia, o São Paulo melhorou na partida e perdeu uma grande chance com 18 minutos. Rigoni foi lançado na área do Fortaleza e saiu na cara de Boeck. O argentino finalizou em cima do goleiro, que evitou o gol.
Na sequência, um minuto depois, Daniel Alves recebeu na área, de frente para Boeck, que fez excelente defesa. A bola voltou para o lateral, que rolou para Bruno Alves. O zagueiro chutou a bola por cima da meta do Fortaleza.
EQUIPES TÊM CHANCES ANTES DO INTERVALO São Paulo e Fortaleza buscavam o ataque e tentavam levar perigo as defesas adversárias. Quem levou perigo novamente foi o Leão. Aos 33 minutos, Crispim fez boa jogada individual e chegou perto da área do São Paulo. Ele fez a tabela com Wellington Paulista, viu Volpi sair do gol e tocou por cima do goleiro. Mas a zaga do Tricolor conseguiu afastar.
O São Paulo teve a última oportunidade da primeira etapa. Após longo lançamento, o zagueiro Miranda tocou de cabeça, mas Marcelo Boeck segurou firme para evitar o gol.
ETAPA FINAL COMEÇA MAIS CADENCIADA E SÃO PAULO CHEGA COM PERIGOSão Paulo e Fortaleza vieram sem alterações para o segundo tempo, mas com mudanças nos estilos de jogo. Ao invés das movimentações da etapa inicial, as duas equipes tinham dificuldades para chegar no ataque e a partida ficou mais cadenciada, com muitos erros de passes e faltas cometidas.
Buscando mais ofensividade, Crespo colocou Liziero e Gabriel Sara nas vagas de Nestor e Benítez. Os dois substitutos levaram perigo. Aos 15, Sara apareceu no segundo pau e completou cruzamento de cabeça, mas a bola passou ao lado da meta do Fortaleza. Um minuto depois, Liziero ganhou de Ederson, mas tocou errado no último passe.
RIGONI APARECE, MARCA DOIS E COLOCA SÃO PAULO EM VANTAGEM O São Paulo continuou em cima do Fortaleza e foi recompensado aos 23 minutos. Reinaldo arrancou para o ataque e lançou Rigoni. O argentino matou no peito, limpou a marcação e bateu de esquerda, no cantinho de Boeck, que não conseguiu alcançar a bola.
E não parou por aí. Dez minutos depois, Liziero roubou a bola no campo de defesa e lançou Rigoni. O argentino ganhou na corrida do zagueiro Titi e bateu rasteiro, na saída de Boeck, para ampliar o marcador no Morumbi.
VOLPI FALHA E PIKACHU DESCONTA PARA O FORTALEZA O jogo parecia controlado para o São Paulo, mas ganhou contornos de drama aos 38 minutos. Robson lançou Pikachu, Volpi saiu do gol para cortar, mas deixou a bola passar. O lateral, atento, aproveitou o vacilo e tocou para o gol vazio, diminuindo o marcador.
Dois minutos depois, o São Paulo respondeu com Reinaldo, que recebeu passe de Daniel Alves e bateu cruzado, para uma boa defesa de Marcelo Boeck.
ROMARINHO EMPATA PARA O FORTALEZA NOS ACRÉSCIMOS Quando tudo parecia decidido, Henríquez cruzou forte da direita, Romarinho apareceu no meio de Miranda e Bruno Alves e toco de cabeça para empatar aos 48 minutos da segunda etapa.
SÃO PAULO 2 X 2 FORTALEZALocal: Estádio do MorumbiData e horário: 25 de agosto de 2021, às 21h30Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)VAR: Wagner Reway (PB)Gols: Rigoni (23'/2ºT) (1-0), Rigoni (32'/2ºT) (2-0), Yago Pikachu (38'/2ºT) (2-1), Romarinho (48'/2ºT) (2-2)Cartões Amarelos: Gabriel Sara, Léo (SAO)Cartões Vermelhos: -
SÃO PAULOTiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Nestor (Liziero, aos 14'/2ºT), Benítez (Gabriel Sara, aos 14'/2ºT) e Reinaldo; Emiliano Rigoni (Luciano, aos 37'/2ºT) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo
FORTALEZAMarcelo Boeck; Yago Pikachu, Tinga, Titi e Lucas Crispim (Ronald, aos 41'/2ºT); Felipe, Ederson (Edinho, aos 41'/2ºT), Matheus Jussa e Matheus Vargas (Romarinho, aos 17'/2ºT); David (Robson, aos 17'/2ºT) e Wellington Paulista (Henríquez, aos 31'/2ºT). Técnico: Juan Vojvoda.

