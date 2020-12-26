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futebol

'São os dois melhores', diz Messi sobre Guardiola e Luis Enrique

Craque do Barcelona elogia trabalhos dos técnicos que atualmente comandam Manchester City e seleção da Espanha, respectivamente, fala sobre futuro e sua vida pessoal...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 14:29
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Com uma parceria de sucesso com Pep Guardiola e Luis Enrique no Barcelona, o argentino Lionel Messi disse que os dois são os melhores treinadores com quem trabalhou no clube catalão. Em entrevista ao jornalista Jordi Évole, no canal "La Sexta", o camisa 10 disse que ambos ajudarão em seu crescimento.
+ Veja a tabela da La Liga- Ele (Guardiola) tem algo especial. Ele faz você ver as coisas de uma maneira diferente. Como ele preparava os jogos, como nos preparava defensivamente, como atacar. Eu tive o azar, entre aspas, de ter Guardiola e Luis Enrique muito de perto, os dois melhores. Tê-los com tanta frequência e tão rápido me fez crescer muito no futebol e na sabedoria tática - disse Messi.
O argentino tem contrato com o Barcelona somente até o final da temporada e seu futuro está indefinido. Após tentar sair do clube em agosto, o jogador parece já ter superado este episódio e deu uma pista sobre o que pode acontecer depois de junho.
- Agora estou bem. Fiquei muito mal no verão, por causa do final da temporada e o que aconteceu. Mas agora me sinto bem, ansioso e animado. Eu sei que o clube atravessa um momento difícil, como equipe e instituição, mas estou ansioso pelo que vem por aí.
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!
Outro tema abordado pelo astro blaugrana foi sobre sua vida pessoal. De acordo com o jogador, em alguns momentos a fama o atrpalhou.
- Sou privilegiado por tudo vivi, mas há momentos em que gostaria de ser anônimo. Gostaria de poder desfrutar de ir a um mercado, um cinema ou um restaurante, principalmente quando estou com meus filhos - concluiu.

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