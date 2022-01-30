São Luiz vence Juventude e soma primeiros pontos no Gauchão

O São Luiz venceu, por 1 a 0, o Juventude. Os times se encontraram na noite deste domingo (30), no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. A partida foi válida pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com a vitória, os mandantes somaram os primeiros pontos na competição e alcançaram a 6ª colocação. Já o Jaconero é o vice-lanterna, sem pontos.
A primeira etapa foi bastante morna, sem grandes chances de perigo realmente sendo convertidas. No início, o São Luiz pressionou. Aos 5, o time apareceu com Luiz Carvalho, que cruzou para Regis cabecear, com perigo. A bola, porém, foi para fora. O Juventude respondeu na sequência. Após escanteio, a bola sobrou para Rodrigo Soares, que finalizou de longe, mas foi na trave. Aos 17, a equipe de Ijuí aproveitou contra-ataque, com Ariel, que avançou e invadiu a área, mas pecou na finalização.
O Juventude não deu moleza e seguiu na pressão, buscando abrir o placar a todo momento. Aos 28, o Jaconero apareceu com William Matheus, que cabeceou perto da meta adversária. Pouco tempo depois, Capixaba finalizou cruzado, após tabela com Ricardo Bueno, quase marcando. Ariel finalizou a primeira etapa com uma grande oportunidade. Aos 44, Juba ajeitou para o atacante, que soltou a bomba.
A segunda etapa começou movimentada. Aos 3, o Juventude apareceu com Ricardo Bueno, que recebeu de Capixaba, limpou a marcação e finalizou. Renan Rocha fez a defesa. Aos 7, o São Luiz respondeu e abriu o placar. Juba soltou uma bomba de fora da área, mas o goleiro William defendeu. A bola sobrou para Ariel, que botou para o fundo das redes. Três minutos depois, o atacante quase ampliou. Contudo, o goleiro Renan Rocha defendeu. Aos 17, mais um susto dos mandantes. Depois de um escanteio, João Marcus cabeceou na trave.
FICHA TÉCNICASÃO LUIZ X JUVENTUDE
Local: Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS)Data: 30/01/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Erico Andrade de CarvalhoAssistentes: Mateus Olivério Rocha e Fabrício Lima BaseggioCartões amarelos: Paulinho Santos, Juba (São Luiz); Rafael Forster, William Matheus, Chico e Bassani (Juventude)Cartões vermelhos: -
GOLS: Ariel (6'/2ºT) (1-0)
SÃO LUIZ (Técnico: Paulo Henrique Marques)Renan Rocha; Lucas Carvalho (Jeferson Prill, aos 31'/2ºT), João Marcus, Willian Goiano e Márcio Goiano; Régis (Mizael, aos 32'/2ºT), Paulinho Santos e João Vieira; Jean Dias, Juba e Ariel Marques (Paulinho Simionato, aos 30'/2ºT).
JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)
William; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Rafael Forster (Moraes, aos 30'/2ºT) e William Matheus; Jadson (Vitor Gabriel, aos 30'/2ºT), Darlan (Ricardinho, aos 15'/2ºT) e Chico (Hélio, aos 15'/2ºT) ; Guilherme Parede (Bassani, aos 0'/2ºT), Capixaba e Ricardo Bueno.