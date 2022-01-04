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futebol

São José é mais eficiente e bate o Vitória na estreia pela Copinha

Clube de Porto Alegre marcou o único tento da partida ainda na etapa inicial...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 17:16

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 17:16

O atual campeão da Copa do Nordeste Sub-20 começou a Copa São Paulo com um resultado negativo. Enfrentando na cidade de Guaratinguetá o time do São José-RS, o Vitória teve momentos criativos, mas teve sérios problemas de conclusão e foi derrotado por 1 a 0.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramEm partida onde os dois times chegaram bem ao ataque no início, o Zequinha foi mais eficiente e, aos 17 minutos da primeira etapa, abriu a contagem em bela trama do lado direito ofensivo com Iago tocando pro fundo das redes após cruzamento rasteiro em diagonal.
No segundo tempo, o clube gaúcho apostava nos contra-ataques e tentava surpreender o Leão da Barra que, precisando buscar o resultado, avançou suas linhas e deu trabalho ao arqueiro Arthur.
Porém, nada que foi feito pelo time de Salvador suficiente para mudar o panorama do confronto que, efetivamente, terminou com a vantagem mínima para o São José.
Crédito: DanielfoiquemfezoúnicogoldojogoemGuaratinguetá(Reprodução/ElevenSports

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