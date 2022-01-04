São José é mais eficiente e bate o Vitória na estreia pela Copinha

O atual campeão da Copa do Nordeste Sub-20 começou a Copa São Paulo com um resultado negativo. Enfrentando na cidade de Guaratinguetá o time do São José-RS, o Vitória teve momentos criativos, mas teve sérios problemas de conclusão e foi derrotado por 1 a 0.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramEm partida onde os dois times chegaram bem ao ataque no início, o Zequinha foi mais eficiente e, aos 17 minutos da primeira etapa, abriu a contagem em bela trama do lado direito ofensivo com Iago tocando pro fundo das redes após cruzamento rasteiro em diagonal.