São Caetano x São Paulo: veja provável escalação do Tricolor e onde assistir ao jogo pela Copinha

Já classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo entra em campo para enfrentar o São Caetano, que também já garantiu a vaga, nesta terça-feira (11), no Anacleto Campanella, pela terceira rodada do torneio.As duas equipes venceram seus dois primeiros confrontos na competição e têm seis pontos na tabela. O Tricolor, no entanto, leva vantagem no saldo de gols: sete contra três. O time comandado por Alex não sofreu gols na competição, enquanto o adversário teve sua rede vazada uma vez.
O comandante tricolor deve colocar em campo praticamente a mesma equipe que venceu o CSE-AL por 2 a 0, na primeira rodada, e goleou o Perilima, por 5 a 0, na segunda, e quer manter os 100% de aproveitamento na Copinha.VEJA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA
SÃO CAETANO X SÃO PAULO
Data e hora: 11 de janeiro de 2022, às 19h30 (Horário de Brasília)Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Árbitro: Jefferson Dutra GirotoAuxiliares: Givanildo Oliveira Felix e Givanildo Oliveira FelixComo e onde assistir: SporTV
SÃO PAULO: Young; Nathan, Beraldo, Luizão e Patryck; Pablo, Léo, Pagé e Pedrinho; Vitinho e Caio (Facundo Milán). Técnico: Alex.