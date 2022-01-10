São Caetano x São Paulo: veja provável escalação do Tricolor e onde assistir ao jogo pela Copinha

Já classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo entra em campo para enfrentar o São Caetano, que também já garantiu a vaga, nesta terça-feira (11), no Anacleto Campanella, pela terceira rodada do torneio.As duas equipes venceram seus dois primeiros confrontos na competição e têm seis pontos na tabela. O Tricolor, no entanto, leva vantagem no saldo de gols: sete contra três. O time comandado por Alex não sofreu gols na competição, enquanto o adversário teve sua rede vazada uma vez.