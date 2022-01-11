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futebol

São Caetano x São Paulo pela Copinha terá limite de torcedores; veja detalhes

Serão 2.200 ingressos para a torcida do Tricolor e 2.200 para a torcida do Azulão. Após atingir esse número, não será mais permitida a entrada de outros torcedores...
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Publicado em 

11 jan 2022 às 08:17

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 08:17

O torcedor que deseja ir ao Anacleto Campanella assistir o confronto entre São Caetano e São Paulo, às 19h30, pela última rodada do Grupo 21 da Copinha, terá que se atentar a alguns detalhes. Em reunião realizada na última segunda-feira (10), entre os clubes e a Polícia Militar ficou decidido que serão disponibilizados apenas 4.400, sendo 2.200 para a torcida do São Paulo e 2.200 para a torcida do São Caetano. Os portões abrem às 16h.
O acesso dos torcedores são-paulinos será apenas pelo Portão 3 do Anacleto Campanella, com os setores 29 e 30 cobertos e 1 e 2 descobertos, sendo reservado para o São Paulo. Já a torcida do São Caetano terá o acesso apenas pelo Portão Principal do estádio, ficando nos setores cobertos 14 à 28.Vale ressaltar que após a chegada desse número total de torcedores os portões serão fechados pela Polícia Militar. A entrada é gratuita. As duas equipes estão classificadas com seis pontos e vão decidir o primeiro lugar do grupo, que hoje está com o Tricolor pelo saldo de gols.
Crédito: SãoPauloterádireitoa2.200ingressosparaaassistiraojogocontraoSãoCaetano(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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