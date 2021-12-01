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São Caetano inicia a preparação para a série A2 do Campeonato Paulista

Base do time que jogou a Copa Paulista foi mantida, e novos atletas também foram contratados para a campanha que buscará o acesso à elite do Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 18:56

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 18:56

Comissão técnica e jogadores do São Caetano iniciaram nesta quarta-feira o trabalho visando a disputa do Campeonato Paulista da série A2 de 2022. O grupo comandado por Max Sandro esperava para retornar às atividades desde a derrota diante do São Bernardo na semifinal da Copa Paulista.Veja isso e mais no LANCE! Rápido, edição das 18h" />A base do time que jogou a Copa Paulista foi mantida, e novos atletas também foram contratados para a campanha que buscará o acesso à elite do futebol paulista. O elenco terá jogadores com experiência na série A2, mesclando com jovens promessas do clube.
O treinador Max Sandro, que seguirá com toda a sua comissão técnica à frente do time profissional do Azulão, espera uma boa participação da equipe na busca pelo acesso.
- Montamos um elenco forte, dentro da realidade financeira do clube, mas com muita qualidade técnica e entendimento específico na competição. Todos os jogadores foram muito bem avaliados por mim e pelo Axel (auxiliar técnico), e agora é iniciarmos o processo de exames médicos e teste físicos para que possamos o mais rápido possível ir para campo e efetivamente darmos a esse grupo o que vamos buscar em relação a postura e estratégia de jogo - declarou Max Sandro.
Dentre os novos jogadores estão o goleiro Luis Augusto que esteve no clube no início dessa temporada, os zagueiros Lucas Cunha e Lucas Morais e os atacantes Gualberto e Nathan Ferreira, dentre outros.
Por meio das redes sociais e de seu site oficial, o clube irá apresentar todo o elenco nos próximos dias.
Crédito: SãoCaetanoiniciaapreparaçãoparaasérieA2(Foto:Divulgação

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