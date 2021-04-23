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futebol

São Caetano contrata o lateral Gustavinho para a disputa da Copa Paulista 2021

Lateral direito chega ao Azulão de imediato, porém só poderá atuar após o término do Paulistão...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 17:01
Crédito: Divulgação/São Caetano
Ainda sem vencer no Campeonato Paulista e sem poder inscrever jogadores para o restante da primeira fase da competição, o São Caetano já começa a montar o elenco para o restante da temporada.
Pensando dessa maneira, o Azulão acertou a contratação do lateral direito Gustavo Oliveira, o Gustavinho. Com passagem nas bases de São Paulo e Santos, Gustavinho defendeu o Jabaquara na última temporada.- Espero realizar o melhor trabalho possível aqui no São Caetano, quero ajudar a equipe no decorrer do ano a alcançar seus objetivos. Minhas expectativas são as melhores possíveis, é uma camisa pesada, de um time grande, quero ser muito feliz aqui - comentou o lateral sobre o que espera no Azulão.
Conhecido pelo ótimo desempenho nas bolas paradas, o lateral falou um pouco sobre suas principais características.- Sou um jogador bem ofensivo, que gosta de apoiar bastante. Mina maior qualidade é a bola parada e a finalização ao gol. Tenho atitude e não tenho medo de jogar, seja contra quem for, e sempre busco ajudar a equipe, independente do que seja necessário fazer - explicou Gustavo.
Na próxima rodada do Paulistão, o São Caetano encara o Botafogo. No restante da temporada, o Azulão disputará a Copa Paulista.

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