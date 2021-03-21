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futebol

São Caetano contrata atacante ex-São Paulo para disputa do Paulistão

Robert estava nas categorias de base do Tricolor e já integra os profissionais do Azulão...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 16:09
Crédito: Divulgação/AD São Caetano
O atacante Robert, de 18 anos, foi integrado ao elenco profissional do São Caetano para a sequência do Campeonato Paulista. O jogador estava nas categorias de base do São Paulo. O jogador acertou com o Azulão até o fim de agosto e será uma peça para o técnico Wilson Júnior recuperar o clube no Estadual que até aqui não venceu na competição, com três derrotas e um empate, em quatro partidas.
O novo atacante disputará posição com Carlinhos, Diego Cardoso, Emerson Lima, Filipe Carvalho, Guilherme Pira, Luizinho, Renan e William Amorim.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
Título na base
Com a camisa do São Paulo, Robert conquistou o Campeonato Paulista Sub-17, em 2019. no qual disputo quatro partidas.

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