São Caetano contrata atacante ex-São Paulo para disputa do Paulistão

O atacante Robert, de 18 anos, foi integrado ao elenco profissional do São Caetano para a sequência do Campeonato Paulista. O jogador estava nas categorias de base do São Paulo. O jogador acertou com o Azulão até o fim de agosto e será uma peça para o técnico Wilson Júnior recuperar o clube no Estadual que até aqui não venceu na competição, com três derrotas e um empate, em quatro partidas.
O novo atacante disputará posição com Carlinhos, Diego Cardoso, Emerson Lima, Filipe Carvalho, Guilherme Pira, Luizinho, Renan e William Amorim.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
Título na base
Com a camisa do São Paulo, Robert conquistou o Campeonato Paulista Sub-17, em 2019. no qual disputo quatro partidas.