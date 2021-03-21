São Caetano contrata atacante ex-São Paulo para disputa do Paulistão

O atacante Robert, de 18 anos, foi integrado ao elenco profissional do São Caetano para a sequência do Campeonato Paulista. O jogador estava nas categorias de base do São Paulo. O jogador acertou com o Azulão até o fim de agosto e será uma peça para o técnico Wilson Júnior recuperar o clube no Estadual que até aqui não venceu na competição, com três derrotas e um empate, em quatro partidas.